Яна Тоом: у меня нет плана „Б“, мой календарь закончился вчерашним днем
Депутат от Центристской партии Яна Тоом по результатам выборов в Европарламент не получила личный мандат. От центристов прошел Михаил Кылварт. Кто именно поедет в Европарламент от центристов, партия пока не решила. После подсчета голосов Тоом заявила Delfi: „У меня нет плана „Б““. При этом она благодарит бывшего однопартийца Юри Ратаса, который будучи уже представителем партии Isamaa получил мандат в Европарламент.
По словам Яны Тоом, партия еще не решила, кто из депутатов, участвовавших в выборах, отправится в Европарламент. Тоом признается, что еще не знает, чем будет заниматься, если в Европарламент от центристов поедет не она. „У меня нет плана „Б“. Мой календарь закончился вчерашним днем“, - комментирует она. По словам Тоом, если она не поедет в Европарламент, то бюро Яны Тоом закроется 17 июля.