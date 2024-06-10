Яна Тоом: у меня нет плана „Б“, мой календарь закончился вчерашним днем

По словам Яны Тоом, партия еще не решила, кто из депутатов, участвовавших в выборах, отправится в Европарламент. Тоом признается, что еще не знает, чем будет заниматься, если в Европарламент от центристов поедет не она. „У меня нет плана „Б“. Мой календарь закончился вчерашним днем“, - комментирует она. По словам Тоом, если она не поедет в Европарламент, то бюро Яны Тоом закроется 17 июля.