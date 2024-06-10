Лидер сборной Чехии пропустит чемпионат Европы по футболу из-за падения с велосипеда

Футболист готовился к предстоящему турниру – был основным в товарищеском матче против Мальты (7:1) и даже получил капитанскую повязку во втором тайме после замены партнера. Шанс сыграть на Евро украло нелепое падение с велосипеда, которого он потерпел во время прогулки.

Неприятный инцидент повлек рваную рану ноги, из-за которой Садилек остался за бортом национальной команды. С заменой хавбека тренерский штаб пока не определился. Европейское первенство в Германии могло стать для Михала вторым в карьере – он играл на турнире в 2021 году. Всего за сборную Чехии провел 4 матча и забил один гол.

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