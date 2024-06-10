ИТОГИ | Смотрите, кто прошел в Европейский парламент

На выборах в Европейский парламент в Эстонии участвовало 78 кандидатов. У Эстонии в Европейском парламенте 7 мандатов.

Их получили:

Юри Ратас (Партия Isamaa) - 33 622 голоса

Рихо Террас (Партия Isamaa) - 23 909 голоса

Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия) - 45 633 голоса

Свен Миксер (Социал-демократическая партия) - 9 991 голоса

Урмас Паэт (Партия реформ) - 35 586 голоса

Яак Мадисон (EKRE) - 32 868 голоса

Михаил Кылварт (Центристская партия) - 27 576 голоса

Выборы выиграла партия Isamaa (21,5%). Далее идут социал-демократы (19,3%), реформисты (17,9%), EKRE (14,9%) и центристы (12,4%).

Остальные партии: „Правые“ (6,8%), Koos (3,1%), Eesti 200 (2,6%) и „Зеленые Эстонии“ (0,6%).

В Эстонии в ходе выборов в Европарламент явка составила 37,7% процента от общего числа избирателей. Самая высокая активность - в Тарту (51,4%), самая низкая - в Ида-Вирумаа (33,6%).

Подробнее о результатах по ССЫЛКЕ.

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