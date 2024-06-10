ИТОГИ | Смотрите, кто прошел в Европейский парламент(20)
На выборах в Европейский парламент в Эстонии участвовало 78 кандидатов. У Эстонии в Европейском парламенте 7 мандатов.
Их получили:
Юри Ратас (Партия Isamaa) - 33 622 голоса
Рихо Террас (Партия Isamaa) - 23 909 голоса
Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия) - 45 633 голоса
Свен Миксер (Социал-демократическая партия) - 9 991 голоса
Урмас Паэт (Партия реформ) - 35 586 голоса
Яак Мадисон (EKRE) - 32 868 голоса
Михаил Кылварт (Центристская партия) - 27 576 голоса
Выборы выиграла партия Isamaa (21,5%). Далее идут социал-демократы (19,3%), реформисты (17,9%), EKRE (14,9%) и центристы (12,4%).
Остальные партии: „Правые“ (6,8%), Koos (3,1%), Eesti 200 (2,6%) и „Зеленые Эстонии“ (0,6%).
В Эстонии в ходе выборов в Европарламент явка составила 37,7% процента от общего числа избирателей. Самая высокая активность - в Тарту (51,4%), самая низкая - в Ида-Вирумаа (33,6%).
Подробнее о результатах по ССЫЛКЕ.
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