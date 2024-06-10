Двукратная чемпионка мира среди спортсменов до 23 лет из Эстонии: мудрые слова тренера помогли выиграть четыре сложных поединка

В финале, то есть четвертом поединке недели, Капанен единогласным решением судей победила Джемиль Айкоч из Турции со счетом 3:0.

„Сигрид было немного сложно в первом раунде. Турция - главный спонсор соревнований, и у нее очень большая команда на чемпионате мира. Обычно очень сложно выиграть по очкам у турецких бойцов, но как только Сигрид справилась с трепетом, она полностью доминировала в поединке. Мы выиграли все четыре поединка на неделе со счетом 3:0, что говорит о полном доминировании нашего „Терминатора“!“, — сказал тренер Капанен Ринго Типп.

„Все поединки дались мне очень тяжело“, — сказала Капанен, получившая прозвище „Терминатор“. „У соперниц были разные стили, но советы Ринго между раундами помогли мне приспособится к ситуации и победить. Это определенно одно из величайших достижений в моей карьере!“

Капанен начала турнир в предварительном раунде, выиграв у Баарабу Кутар из Марокко. В четвертьфинале она была лучше россиянки Анны Ефремовой, а в полуфинале - Нгуен Тхи Хыонг из Вьетнама.

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