ОТ РЕДАКЦИИ | Итоги Евровыборов: Ратас всех перетанцевал, Кылварт и Тоом делят кресло, Eesti 200 при смерти

Кто вышел из доверия?

Выборы в Европарламент по своей значимости и проявляемому к ним интересу избирателя, несомненно, отстают от выборов в Рийгикогу или местных выборов. Однако за ними интересно наблюдать, поскольку выборы в этот законодательный и представительный орган Европейского союза имеют иную систему и часто могут преподнести сюрпризы избирателям и кандидатам - приятные или не очень. Многие помнят, как беспартийный кандидат Индрек Таранд в 2009 году набрал больше 25% голосов, обогнав все партии, и был избран в Европарламент. Успех Таранда заключался в том, что избиратели отдали ему свой голос не потому, что он был невероятно популярен, а потому, что таким образом люди стремились выразить протест против больших партий и закрытых партийных списков на выборах, где в некотором роде все уже было решено и известно заранее - кто куда попадет, а кто останется ни с чем.

Евровыборы в этом году также сопровождались протестными настроениями, чем не преминули воспользоваться оппозиционные партии. Избиратели же, отдав голоса оппозиционным кандидатам, таким образом выразили свое недовольство действиями правящей коалиции, которая на мартовских выборах 2023 года получила большое количество голосов и поддержку избирателей, чтобы работать на благо и процветание Эстонии следующие четыре года. Однако жители нашей страны довольно быстро оказались разочарованы результатами такой работы - рост старых налогов и введение новых, игнорирование правительством ряда проблем в социальной сфере и т.д. Таким образом, заранее было ясно, что нынешние выборы станут лакмусовой бумажкой, которая покажет, насколько избиратель доверяет действующему правительству. Такие „выборы доверия“ утвердили факт, что ни у реформистов, ни у социал-демократов, ни у Eesti 200 не получится повторить успех 2023 года. Правительственный Олимп они покорили единожды.

Бревно-выручалочка