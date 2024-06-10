ОТ РЕДАКЦИИ | Итоги Евровыборов: Ратас всех перетанцевал, Кылварт и Тоом делят кресло, Eesti 200 при смерти(3)
Результаты выборов в Европарламент красноречиво говорят о расстановке сил в эстонской политике. Юри Ратас не зря в предвыборной рекламе взял с собой в качестве багажа бревно, ставшее в свое время интернет-мемом: с ним он и отправится теперь в Брюссель.
Кто вышел из доверия?
Выборы в Европарламент по своей значимости и проявляемому к ним интересу избирателя, несомненно, отстают от выборов в Рийгикогу или местных выборов. Однако за ними интересно наблюдать, поскольку выборы в этот законодательный и представительный орган Европейского союза имеют иную систему и часто могут преподнести сюрпризы избирателям и кандидатам - приятные или не очень. Многие помнят, как беспартийный кандидат Индрек Таранд в 2009 году набрал больше 25% голосов, обогнав все партии, и был избран в Европарламент. Успех Таранда заключался в том, что избиратели отдали ему свой голос не потому, что он был невероятно популярен, а потому, что таким образом люди стремились выразить протест против больших партий и закрытых партийных списков на выборах, где в некотором роде все уже было решено и известно заранее - кто куда попадет, а кто останется ни с чем.
Евровыборы в этом году также сопровождались протестными настроениями, чем не преминули воспользоваться оппозиционные партии. Избиратели же, отдав голоса оппозиционным кандидатам, таким образом выразили свое недовольство действиями правящей коалиции, которая на мартовских выборах 2023 года получила большое количество голосов и поддержку избирателей, чтобы работать на благо и процветание Эстонии следующие четыре года. Однако жители нашей страны довольно быстро оказались разочарованы результатами такой работы - рост старых налогов и введение новых, игнорирование правительством ряда проблем в социальной сфере и т.д. Таким образом, заранее было ясно, что нынешние выборы станут лакмусовой бумажкой, которая покажет, насколько избиратель доверяет действующему правительству. Такие „выборы доверия“ утвердили факт, что ни у реформистов, ни у социал-демократов, ни у Eesti 200 не получится повторить успех 2023 года. Правительственный Олимп они покорили единожды.
Бревно-выручалочка
Предвыборные кампании красноречиво показывали расстановку сил в эстонской политике. Для центристов это была одна из самых скромных кампаний за последний 20 лет: прежнего размаха заметно не было, а плакатов с румяными и честными лицами на этот раз в стране было раз-два и обчелся. У партии Isamaa, которая еще недавно боролась за выживание, но сумела возродиться под руководством Урмаса Рейнсалу, была мощная избирательная кампания, которой не видели уже пару десятков лет. Ратас не зря в рекламе взял с собой в качестве багажа бревно, ставшее в свое время интернет-мемом: с ним он и отправится теперь в Брюссель.
Реклама Eesti 200 тоже была веселой и профессиональной, но ни веселье, ни находчивость уже не помогают уставшим кандидатам, не имеющих свежих идей и блеска в глазах. Результаты голосования подтвердили это. Кампания реформистов выглядела так, словно для этой партии выборы в Европарламент - повседневная рутина, но главное испытание у них впереди; в 2027 году состоятся выборы в Рийгикогу, и твердой уверенности в успехе уже нет. EKRE традиционно сделала ставку на активные встречи с избирателями, но и ее кандидаты не выглядели энергичными.
От перестрелки в EKRE - в Брюссель!
Как на всех соревнованиях, на выборах важно, кто пришел первым, а кто последним. Победу в этот раз одержал талантливый и, как показали итоги этих выборов, дальновидный Юрий Ратас: он сильно рисковал, покинув ряды Центристской партии незадолго до выборов, поскольку вовремя понял, что никаких перспектив у него там нет. Прыгнув в последний вагон Isamaa, он доехал до конечной станции и вскоре может наслаждаться бокалом шампанского в Брюсселе.
Выборы стали успешными и для Марины Кальюранд, Урмаса Паэта и Рихо Терраса, которые показали хорошие результаты. Повезло и члену партии EKRE Яаку Мадисону, который теперь сможет на пять лет укрыться в Брюсселе от назревающей в родной партии перестрелки: склоки в партии стали достоянием общественности именно в тот момент, когда все, затаив дыхание, ждали результатов голосования.
Удачливые, неудачники и при смерти
Результатами своих партий в целом могут быть довольны как Isamaa, так и социал-демократы, которые получили то количество голосов, на которые рассчитывали. Облегченно могут выдохнуть и реформисты, потому что один мандат им достался и мрачные прогнозы о том, что они пролетят на евровыборах как фанера над Брюсселем, не сбылись. Центристы могут поднять бокал за Михаила Кылварта, получившего необходимое количество голосов, позволяющее уже радостно паковать чемодан для поездки в столицу Бельгии, но над партией продолжают сгущаться тучи. Центристам предстоит решить, кто же поедет в Брюссель на самом деле - Тоом или Кылварт, но вероятнее всего, что Кылварт уступит даме и останется дома, продолжив вести центристкий партийный корабль в обход политических водоворотов и скал.
Не очень радостно обстоят дела у EKRE, надеявшейся на два места в Европарламенте, но получившей одно: рейтинги этой партии стабильно падали до выборов, а активность избирателей в южной части страны - традиционном оплоте EKRE - была довольно низкой. Вспыхнувшие ссоры и взаимные обвинения членов партии свидетельствуют о том, что организация переживает внутренний кризис.
Неудачником показала себя партия Eesti 200, чей самый сильный кандидат Индрек Таранд, не смог повторить успех 2009 года и набрал менее 3000 тысяч голосов по всей стране. Это говорит не только кризисе партии, но и вероятной скорой гибели этого политического проекта.
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