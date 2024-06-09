Макрон объявил в стране досрочные парламентские выборы

Партия сторонников Марин Ле Пен, которую сейчас возглавляет 29-летний Жордан Барделла, более чем в два раза, согласно экзитполам, опередила сторонников Макрона на выборах в Европарламент. Барделла ранее призвал Макрона распустить парламент и назначить новые выборы. На третьем месте социалистическая коалиция. Успеха добилась и крайне правая партия „Реконкиста“.

В своём выступлении Макрон заявил, что не может реагировать на успех правых так, как будто ничего не произошло. „Я решил путем голосования снова предоставить вам возможность выбора“, - сказал президент. Он отметил, что „подъём националистов и демагогов представляет опасность для нашей нации, но также и для нашей Европы, для места Франции в Европе и в мире“, но заявил, что „уверен в нашей демократии: пусть суверенный народ скажет свое слово“.

В нынешнем созыве парламента сторонники Макрона не имеют большинства, однако всё же смогли сформировать правительство благодаря поддержке части право- и левоцентристов. Национальное объединение - крупнейшая оппозиционная фракция. В истории Пятой Республики бывали случаи, когда по итогам парламентских выборов президенту приходилось назначать премьером своего политического оппонента, в частности при Франсуа Миттеране правительство какое-то время возглавлял Жак Ширак.

В целом, на выборах в Европарламент лидирует правоцентристская Европейская народная партия. Партия „Обновление Европы“, куда входят и сторонники Макрона, по всей видимости, потеряет несколько мест в Европарламенте, а крайне правые, напротив, усилятся.