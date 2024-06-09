ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как политики ждут результатов выборов

Результаты станут известны после полуночи.

На выборах в Европарламент проголосовало 37,7% избирателей, превысив явку 2019 года. В 2004 году явка избирателей составила 26,8%, а в 2009 году – уже 43,9%. В 2014 и 2019 годах участие в голосовании составило 36,5% и 37,6% соответственно.

По предварительным данным, в электронном голосовании приняли участие 153 848 человек, бумажным бюллетенем - 215 578 человек. Если избиратель пришел голосовать как на избирательный участок, так и проголосовал электронно, то учитывается голос, поданный бюллетенем. Поэтому количество электронных избирателей может измениться.

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