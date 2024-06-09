Один э-голос признан недействительным из-за самодельного приложения для голосования

Около 19:30 ящик для электронного голосования был открыт. Выяснилось, что в нем находится 157 487 электронных голосов, включая повторные электронные голоса (4000) и тестовые голоса (12). В 13 электронных голосах подпись была ошибочной из-за плохого подключения к интернету, и эти люди могли проголосовать еще раз, запросив сообщение об ошибке - все 13 так и сделали.