ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Молодежная сборная Эстонии по футболу совершила камбэк в финале Кубка Балтии, но проиграла по пенальти
В воскресенье, 8 июня, на городском стадионе в Курессааре молодежная сборная Эстонии по футболу (U21) играла в финале Кубка Балтии со сверстниками из Латвии. Интересный матч завершился результативной ничьей (3:3), а в серии пенальти точнее оказались наши южные соседи.
Гости начали матч более активно, и уже к 4-й минуте латыши выигрывали со счетом 2:0. У сборной Латвии отличились Каспарс Анманис и Глеб Патика. На 9-й минуте Александр Шаповалов отыграл один мяч. В конце первого тайма Эстония заработала пенальти, который реализовал Тристан Тоомас Теэвяли.
На 64-й минуте Робертс Мелькис снова вывел латышей вперед, но через 15 минут Теэвяли оформил дубль.
После основного времени, которое завершилось со счетом 3:3, состоялась серия пенальти. Точнее в послематчевых пенальти оказались Латыши, которые выиграли со счетом 4:2. В составе сборной Эстонии точными ударами отметились Никита Михайлов и Даниэль Лутс. Теэвяли не сумел переиграть вратаря, а Карел Мустмаа пробил выше ворот.
Таким образом, молодежная сборная Латвия стала победителем Кубка Балтии. Бронза досталась Финляндии, которая сегодня обыграла Литву со счетом 2:0.
Юношеская сборная Эстонии (U19) заняла третье место
На юношеском Кубке Балтии (U19) эстонская сборная заняла третье место. Футболисты, проигравшие в пятницу на выезде Литве со счетом 1:2, встретились сегодня на выезде со своими сверстниками из Латвии. Голы Роленда Лукаса и Андер-Йоосепа Косэ принесли Эстонии победу со счетом 2:1.
У основной сборной Эстонии еще есть шанс выиграть Кубок Балтии. В субботу Фарерские острова были разгромлены дома со счетом 4:1, а эстонские футболисты вышли в финал. Матч за первое место против Литвы состоится во вторник в Каунасе, которая в полуфинале обыграла Латвию со счетом 2:0.
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