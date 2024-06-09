ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Молодежная сборная Эстонии по футболу совершила камбэк в финале Кубка Балтии, но проиграла по пенальти

Гости начали матч более активно, и уже к 4-й минуте латыши выигрывали со счетом 2:0. У сборной Латвии отличились Каспарс Анманис и Глеб Патика. На 9-й минуте Александр Шаповалов отыграл один мяч. В конце первого тайма Эстония заработала пенальти, который реализовал Тристан Тоомас Теэвяли.

На 64-й минуте Робертс Мелькис снова вывел латышей вперед, но через 15 минут Теэвяли оформил дубль.

После основного времени, которое завершилось со счетом 3:3, состоялась серия пенальти. Точнее в послематчевых пенальти оказались Латыши, которые выиграли со счетом 4:2. В составе сборной Эстонии точными ударами отметились Никита Михайлов и Даниэль Лутс. Теэвяли не сумел переиграть вратаря, а Карел Мустмаа пробил выше ворот.

Таким образом, молодежная сборная Латвия стала победителем Кубка Балтии. Бронза досталась Финляндии, которая сегодня обыграла Литву со счетом 2:0.

Юношеская сборная Эстонии (U19) заняла третье место

На юношеском Кубке Балтии (U19) эстонская сборная заняла третье место. Футболисты, проигравшие в пятницу на выезде Литве со счетом 1:2, встретились сегодня на выезде со своими сверстниками из Латвии. Голы Роленда Лукаса и Андер-Йоосепа Косэ принесли Эстонии победу со счетом 2:1.

У основной сборной Эстонии еще есть шанс выиграть Кубок Балтии. В субботу Фарерские острова были разгромлены дома со счетом 4:1, а эстонские футболисты вышли в финал. Матч за первое место против Литвы состоится во вторник в Каунасе, которая в полуфинале обыграла Латвию со счетом 2:0.

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