На выборах в Европарламент проголосовало 37,7% избирателей, превысив явку 2019 года

В 2004 году явка избирателей составила 26,8%, а в 2009 году – уже 43,9%. В 2014 и 2019 годах участие в голосовании составило 36,5% и 37,6% соответственно.

По предварительным данным, в электронном голосовании приняли участие 153 848 человек, бумажным бюллетенем - 215 578 человек. Если избиратель пришел голосовать как на избирательный участок, так и проголосовал электронно, то учитывается голос, поданный бюллетенем. Поэтому количество электронных избирателей может измениться.

Тем не менее этот год нельзя сравнивать один в один с 2019 годом, поскольку на предыдущих выборах при вычете процента не учитывалось количество граждан Эстонии, проживающих за рубежом. Сейчас же это увеличивает общее число избирателей.

Если пять лет назад соответствующее число составляло 885 417, то на этот раз — 979 997.

Сегодня 377 избирательных участков по всей Эстонии были открыты до 20:00. На выборах в Европейский парламент можно было проголосовать в помещении для голосования на любом избирательном участке по всей Эстонии.

Для того, чтобы проголосовать, необходимо было иметь при себе удостоверение личности. Голосование окончено.

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