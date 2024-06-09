ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (837-й день) | Беспилотники впервые атаковали Северную Осетию. Украинская разведка заявила о поражении российского истребителя Су-57
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Салливан: российское наступление на Харьков увязло после того, как США смягчили ограничения на удары по российской территории
Советник по национальной безопасности при президенте США Джейк Салливан рассказал, как в администрации видят ситуацию под Харьковом после частичного снятия ограничений на удары по признанной российской территории американским оружием, поставленным Украине.
„Темп этой операции под Харьковом забуксовал, — сказал Салливан в интервью телеканалу CBS. — Харьков остается под угрозой, но россияне не смогли достичь существенного продвижения на земле в этом районе в последние дни“.
Долгое время западные страны, и прежде всего США, поставляли Украине оружие с условием, что оно не будет применяться по целям на международно признанной территории РФ. Весной этого года это позволило российской армии обстреливать Украину с территории своих граничащих с ней областей, не опасаясь мощного ответа ВСУ. Это считается одной из причин первых успехов российского наступления в Харьковской области в начале мая.
В конце мая президент Джо Байден разрешил Украине использовать американские вооружения по целям на признанной российской территории, но исключительно по военным целям и на ограниченную глубину.
„С точки зрения президента в этом был здравый смысл, — сказал Салливан 9 июня. — Не было смысло не позволять украинцам стрелять через границу, по пушкам и орудийным позициям, которые стреляли по украинцам“.
Трое бойцов белгородской территориальной обороны пострадали в результате удара беспилотника, сообщил губернатор
По словам Вячеслава Гладкова, инцидент произошел в Борисовском районе. Раненых доставили в городскую больницу Белгорода. У двух мужчин легкие ранения, третий — в состоянии средней степени тяжести. Медики оценивают их состояние как стабильное.
О создании батальонов территориальной обороны (или самообороны) Гладков объявил в декабре 2022 года. По слова губернатора, подобные батальоны формируются из из тех, кто не может быть призван в вооруженные силы из-за возраста или по состоянию здоровья, но при этом имеет боевой опыт.
Россия отправляет на войну студентов из Африки — Bloomberg
Как пишет издание со ссылкой на европейских чиновников, российские власти заставляют студентов заключить контракт с Минобороны, угрожая не продлить студенческие и рабочие визы. Иностранцев, привлеченных таким образом к службе в армии, отправляют в том числе участвовать в боях в Харьковской области. Как отмечает агентство, подобный подход раньше практиковала ЧВК Вагнера. Один из собеседников журналистов заявил, что Россия принуждала мигрантов и иностранных студентов к участию в войне с самого начала полномасштабного вторжения. По его словам, такие военнослужащие несут особенно тяжелые потери, потому что их чаще используют для рискованных наступательных операций — чтобы защитить более подготовленные подразделения ВС РФ.
Армия РФ за сутки обстреляла 103 населенных пункта Украины
За минувшие сутки российские войска подвергли обстрелам десять областей Украины. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщил медиацентр украинского Министерства обороны Military Media Center.
По информации ведомства, российская армия использовала для этих ударов различные виды вооружений, включая минометы, артиллерию, танки, реактивные системы залпового огня, беспилотники, а также тактическую авиацию.
Атакам подверглись 103 населенных пункта и 93 объекта инфраструктуры, есть погибшие и раненые, добавили в Military Media Center. Количество жертв уточняется.
По данным украинского Минобороны, больше всего населенных пунктов было атаковано за сутки в Сумской (28), Донецкой (26), Харьковской (14) и Херсонской (13) областях.
Как сообщили в Донецкой областной военной администрации (ОВА), в результате ударов армии РФ погиб один человек в Торецкой общине, повреждены в том числе частные дома и многоэтажки.
Еще об одной жертве российских атак сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов: в результате удара войск РФ корректируемыми авиабомбами по селу Хотомля погиб мужчина. Еще четыре жителя Харьковской области получили ранения.
В Херсонской области российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, повредив 13 частных домов, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. „Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четыре - получили ранения“, - сообщается в его Telegram-канале. Глава Херсонской ОВА также добавил, что было зафиксировано попадание в машину скорой помощи, бригада которой ехала на вызов к пострадавшим после обстрела Белозерской общины.
Украинская разведка заявила о поражении российского истребителя Су-57
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) заявило о поражении новейшего российского многоцелевого самолета Су-57. По данным ГУР, это произошло в субботу 8 июня, на территории аэродрома „Ахтубинск“ в Астраханской области, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения. Главное управление разведки публикует спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме „Ахтубинск“ 7 и 8 июня. „На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения“, — отмечает ГУР. Су-57 — самый современный российский истребитель, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69, подчеркивает украинская разведка. Он был разработан для замены в российских ВКС тяжелого истребителя Су-27. Российские военные не сообщали о повреждении Су-57 и не комментировали заявления украинской разведки.
Беспилотники впервые атаковали Северную Осетию. Власти заявили, что целью дронов был военный аэродром
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о трех сбитых дронах в Моздоке. По его словам, беспилотники „прилетели с украинской стороны“. Меняйло утверждает, что их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет, заявил глава региона. РБК отмечает, что Минобороны РФ прежде не сообщало о дронах в Северной Осетии. Республика далека от фронта: Северную Осетию и ближайший к ней город Запорожье, из которого ВСУ могли атаковать регион, разделяет около 900 километров по прямой.
Российские военные сообщили об ударах по пунктам дислокации операторов ударных дронов ВСУ
Министерство обороны России сообщило о поражении пунктов дислокации операторов ударных беспилотников ВСУ и сбитом вертолете Ми-8. „Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пункты дислокации операторов ударных беспилотных летательных аппаратов („Птахи Мадяра“) и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе“, — цитирует „Интерфакс“ сообщение Минобороны России. Также российские военные заявили, что средствами ПВО сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Украинские военные эти сообщения не комментировали. „За сутки перехвачены 66 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов HIMARS производства США“, — говорится в сводке российского военного ведомства.