ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (837-й день) | Беспилотники впервые атаковали Северную Осетию. Украинская разведка заявила о поражении российского истребителя Су-57

Салливан: российское наступление на Харьков увязло после того, как США смягчили ограничения на удары по российской территории

Советник по национальной безопасности при президенте США Джейк Салливан рассказал, как в администрации видят ситуацию под Харьковом после частичного снятия ограничений на удары по признанной российской территории американским оружием, поставленным Украине.

„Темп этой операции под Харьковом забуксовал, — сказал Салливан в интервью телеканалу CBS. — Харьков остается под угрозой, но россияне не смогли достичь существенного продвижения на земле в этом районе в последние дни“.

Долгое время западные страны, и прежде всего США, поставляли Украине оружие с условием, что оно не будет применяться по целям на международно признанной территории РФ. Весной этого года это позволило российской армии обстреливать Украину с территории своих граничащих с ней областей, не опасаясь мощного ответа ВСУ. Это считается одной из причин первых успехов российского наступления в Харьковской области в начале мая.

В конце мая президент Джо Байден разрешил Украине использовать американские вооружения по целям на признанной российской территории, но исключительно по военным целям и на ограниченную глубину.

„С точки зрения президента в этом был здравый смысл, — сказал Салливан 9 июня. — Не было смысло не позволять украинцам стрелять через границу, по пушкам и орудийным позициям, которые стреляли по украинцам“.

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По словам Вячеслава Гладкова, инцидент произошел в Борисовском районе. Раненых доставили в городскую больницу Белгорода. У двух мужчин легкие ранения, третий — в состоянии средней степени тяжести. Медики оценивают их состояние как стабильное.