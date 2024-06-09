Политолог — о возможной провокации РФ в странах Балтии: в Нарве могло бы появиться 200−300 спецназовцев, чтобы защитить права эстонских русских

„Россияне могли бы создать какую-то вооруженную провокацию или полувооруженную, гибридную провокацию, скажем, в Эстонии или Латвии, каких-то маленьких государствах, которые являются членами НАТО, и тогда подождать реакции НАТО“, — отметил Мотыль в эфире Radio NV, комментируя возможную реакцию России на разрешение Украине наносить удары по ее территории западным оружием.

Американский политолог подчеркнул, что для НАТО такая провокация была бы огромной проблемой.

„Если бы взорвалась какая-то бомба в Нарве и если бы погибло 10−15 русскоязычных или русских, и какой-то новосозданный, не существующий латвийский „фашистский фронд“ заявил, что идет наступление против русского населения Эстонии, которое бы тогда было вынуждено вызвать помощь „братской“ России, которая приехала бы со своим спецназом. Не обязательно даже армейские танки, просто бы там могло появиться 200−300 спецназовцев, чтобы не освободить, но просто защитить права эстонских русских“, — описал он возможный сценарий такой провокации.

По словам Мотыля — это „огромные вопросы“, как бы на такую провокацию отреагировали США, Германия или Франция.

„Они должны были бы помочь Эстонии, но действительно ли будут готовы к возможной Третьей мировой войне из-за какой-то маленькой Эстонии, это серьезный вопрос“, — объяснил политолог.

Возможность нападения России на НАТО

В декабре 2023-го издание Bild со ссылкой на собственные источники в разведке одной из европейских стран сообщало, что Россия может попытаться атаковать Европу в конце 2024 года или в начале 2025-го, когда США окажутся „без лидера“ и смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что гражданское население на Западе должно готовиться к „тотальной войне“ с Россией.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе 2024-го, что Европа снова „сталкивается с военной угрозой, которой не было уже 30 лет“, и предупредил о возможности нападения России через пять-восемь лет.