Бывший спонсор фонда Навального: Я вижу в ФБК функцию, но уже без большой идеи

Предприниматель и создатель ряда образовательных проектов Борис Зимин в течение многих лет был единственным официально заявившим о себе спонсором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным. В записанном в мае интервью проекту DW „вТРЕНДde“ с Константином Эггертом Зимин рассказал, почему больше не финансирует ФБК, что думает о Юлии Навальной, какой видит Россию будущего и как фильм „Предатели“ связан с путинизмом.

Константин Эггерт: Появились сообщения, что вы серьезно сократили помощь ФБК в связи с дискуссией вокруг фильма Марии Певчих „Предатели“. Это правда?

Борис Зимин: Так, и не так. Во-первых, я, действительно, к своему сожалению, единственный крупный донатор ФБК, не скрывающий своего имени. И я стал сокращать финансирование еще до „Предателей“ и до скандала с подписью в пользу „Альфы“ (письмо, которое подписал Леонид Волков, с призывом исключить из санкционных списков ЕС совладельца „Альфа-групп“ Михаила Фридмана и его деловых партнеров Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. - Ред.). Мы начали обсуждать это с Леонидом Волковым еще за год до объявления. Я ему объяснил, почему это неправильно, почему это в интересах и ФБК, и в моих. То, что произошло с подписями в пользу руководителей „Альфа-групп“, и то, что произошло сейчас, - это совпадение. Хотя надо сказать, что это очень сильное эмоциональное событие для меня. Потому что это было неожиданно, нелогично, нарушало всю предыдущую линию ФБК. Это какая-то тайная дипломатия, а политика должна быть открытой. Я до сих пор считаю, что это не закрытое дело.

- А как его закрыть?

- Когда случается факап, происходит разбор, например, смена руководства. В ФБК этого не случилось. Были какие-то формальные вещи сделаны: Мария Певчих заняла пост вместо Леонида Волкова, но все осталось по-прежнему. Да, была признана ошибка, но не было разбора, который бы гарантировал, почему такое невозможно в будущем.

- Это звучит так: „Борис Зимин считает, что Леонид Волков должен был уйти“.