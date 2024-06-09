Свежие данные: явка на выборах в Европарламент в Ида-Вирумаа определенно выше, чем в прошлый раз

При этом, как сообщает Delfi в своем блоге, посвященном выборам в Европарламент, в 2019 году явка избирателей на европейских выборах к концу дня осталась на уровне 24,3%.

Высокую активность избирателей в Ида-Вирумаа ранее отметил и руководитель SA Liberaalne Kodanik (SALK) Тармо Юристо. Он проанализировал данные и обнаружил, что активность голосующих на бумаге в Ида-Вирумаа значительно выше, чем была в прошлый раз.

„Это странно по нескольким причинам, в том числе, конечно, просто потому, что обычно вероятность явки русскоязычного избирателя явно ниже средней. Однако на данный момент в Ида-Вирумаа уже отдано почти 80% от количества голосов, которые были отданы там ВСЕГО в 2019 году“, - сказал Юристо.