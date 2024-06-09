Свежие данные: явка на выборах в Европарламент в Ида-Вирумаа определенно выше, чем в прошлый раз(6)
Судя по данным сайта valimised.ee, по состоянию на 14:30 в Ида-Вирумаа уже проголосовали 29,3% избирателей, имеющих право голоса.
При этом, как сообщает Delfi в своем блоге, посвященном выборам в Европарламент, в 2019 году явка избирателей на европейских выборах к концу дня осталась на уровне 24,3%.
Высокую активность избирателей в Ида-Вирумаа ранее отметил и руководитель SA Liberaalne Kodanik (SALK) Тармо Юристо. Он проанализировал данные и обнаружил, что активность голосующих на бумаге в Ида-Вирумаа значительно выше, чем была в прошлый раз.
„Это странно по нескольким причинам, в том числе, конечно, просто потому, что обычно вероятность явки русскоязычного избирателя явно ниже средней. Однако на данный момент в Ида-Вирумаа уже отдано почти 80% от количества голосов, которые были отданы там ВСЕГО в 2019 году“, - сказал Юристо.
На графиках ниже показана разница между явкой на выборы в Европарламент в 2019-м (синяя линяя) и 2024 годах (желтая линия) в различных уездах Эстонии:
Всего на выборах в Европейский парламент в Эстонии по состоянию на 14:30 проголосовало 32,1% избирателей. Наиболее высокая явка зарегистрирована в Тарту (43,9 %), наиболее низкая – в Пылваском уезде (28,8 %).
По данным на 13:15 9.06.24:
На выборах в Европейский парламент можно проголосовать в помещении для голосования на любом избирательном участке по всей Эстонии. Все 377 избирательных участков открыты с 9:00 до 20:00.
Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee. Для того, чтобы проголосовать, необходимо иметь при себе удостоверение личности. Проголосовать электронно больше нельзя. Но в день выборов можно изменить отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке посредством бумажного избирательного бюллетеня.
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