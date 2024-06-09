„Все сдвинулось вправо“. Главный день выборов в Европейский парламент(1)
В воскресенье избиратели в 21 стране ЕС, в том числе во Франции и Германии, завершат четырехдневные выборы в Европейский парламент, которые, как ожидается, приведут к усилению правых партий и увеличению числа националистов и евроскептиков, пишет Русская служба Би-би-си.
Выборы определят, как Европейский союз, объединяющий 450 миллионов граждан, будет бороться со стоящими перед ним проблемами: отношениями с Россией, усилением промышленного соперничества с Китаем и Соединенными Штатами, изменением климата и иммиграцией.
Выборы начались в четверг в Нидерландах, другие страны голосовали в пятницу и субботу, но основная часть голосов будет подана в воскресенье: во Франции, Германии, Польше и Испании открылись избирательные участки, а в Италии идет второй день голосования.
Европейский парламент заявил, что опубликует результаты экзит-полла по всему ЕС примерно в 20:30 по центральноевропейскому времени (18:30 GMT), а первые предварительные результаты появятся примерно в 23:00, когда закроются последние участки в Италии.
В следующем Европейском парламенте будет 720 мест, причем каждая страна получит число мест, пропорциональное численности ее населения. Германия — 96, Франция — 81, Италия — 76, а Нидерланды — 31.
Правые партии наступают
Согласно опросам общественного мнения, проевропейские либералы и „зеленые“ потеряют места, что приведет к сокращению большинства право- и левоцентристских партий и осложнит усилия по проведению новых законов ЕС или усилению европейской интеграции.
Приоритеты европейских избирателей кардинально изменились с момента последнего голосования в 2019 году. Многие избиратели пострадали от кризиса стоимости жизни, обеспокоены неконтролируемой миграцией и стоимостью перехода к „зеленой“ экономике, а также ростом геополитической напряженности, включая войну в Украине.
Правые и ультраправые партии воспользовались этим беспокойством и предложили избирателям альтернативу политическому мейнстриму. Как сказал накануне голосования один из участников кампании „зеленых“ в Брюсселе: „Все сдвинулось вправо“.
В опросах лидируют французское „Национальное объединение“, итальянские „Братья Италии“ и австрийская Партия свободы, а также сепаратистская бельгийская партия Vlaams Belang.
Европейские „зеленые“, столкнувшиеся с ответной реакцией домохозяйств, фермеров и промышленников, испытывающих трудности в связи с дорогостоящей политикой ЕС по ограничению выбросов CO2, похоже, окажутся в числе проигравших.
Прогнозы для либеральной группы Renew Europe также мрачные, учитывая ожидания того, что крайне правое „Национальное объединение“ Марин Ле Пен победит центристское „Возрождение“ президента Макрона во Франции.
В Германии и Бельгии в выборах впервые смогут принять участие шестнадцати- и семнадцатилетние подростки. Молодые австрийцы и мальтийцы уже давно могут голосовать с 16 лет, а греки — с 17.
Только в Германии, по оценкам, в числе примерно пяти миллионов голосующих впервые — около 1,4 миллиона молодых людей 16-17 лет, так что они вполне могут повлиять на исход выборов.
За их голоса развернулась нешуточная борьба, и ультраправая „Альтернатива для Германии“ заявила, что добилась на этом поприще успехов, главным образом благодаря кампании в соцсетях, в первую очередь в TikTok.
В Бельгии, где участие в голосовании обязательно по закону, помимо выборов в Европарламент, граждане голосуют в федеральных и региональных выборах. По прогнозам, крайне правая фламандская сепаратистская партия Vlaams Belang получит рекордную поддержку, хотя, вероятно, и недостаточную, чтобы прийти к власти.
Правительство премьер-министра Александра де Кроо, скорее всего, в качестве временного будет работать еще в течение многих месяцев, пока не будет сформирована новая многопартийная коалиция.
В Германии, где выбирают 96 из 720 депутатов в Европейском парламенте, ожидается, что консервативный альянс ХДС/ХСС фон дер Ляйен одержит победу, а за второе место развернется нешуточная борьба: социал-демократам канцлера Олафа Шольца будут противостоять как его партнер по коалиции, „зеленые“, так и оппозиционная „Альтернатива для Германии“.
Во Франции, за которой закреплен 81 депутатский мандат в Европаралементе, „Национальное объединение“ Марин Ле Пен надеется увеличить свою долю. Опросы показывают, что она заметно опережает как партию „Обновление“ президента Макрона, так и социалистов под руководством Рафаэля Глюксмана.
В Венгрии партия Виктора Орбана „Фидес“ столкнулась с одним из самых серьезных вызовов его правлению со стороны Петера Мадьяра и его новой правоцентристской партии „Тиса“.
Согласно экзитполам, в Нидерландах, где голосование прошло в четверг, альянс зеленых и лейбористов получит большинство мест в Европарламенте, но „Партия свободы“ правого популиста Герта Вилдерса может занять второе место.
Все внимание — к Италии
Реальной властью в Европарламенте обладают политические альянсы из разных стран-членов, и именно правоцентристская Европейская народная партия, состоящая из консервативных партий всего Евросоюза, по общему мнению, останется крупнейшей политической силой в новом парламенте.
Левоцентристские партии, как ожидается, займут второе место — несмотря на то, что они находятся у власти лишь в нескольких европейских странах.
Именно две правые группы, в которых представлены несколько крайне правых партий, вероятно, увеличат свою долю голосов.
Правоцентристская Европейская народная партия, по прогнозам, останется крупнейшей группой в Европарламенте, и ее кандидат на пост главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен имеет все шансы возглавить ее во второй раз.
Однако ей может понадобиться поддержка правых националистов, например, „Братьев Италии“ премьер-министра Италии Джорджи Мелони, чтобы обеспечить себе парламентское большинство, что даст Мелони и ее союзникам больше рычагов влияния.
По данным предварительных опросов, Мелони может получить до 27% голосов, что способно оказать решающее влияние на всю работу Европарламента, сдвинув баланс сил.
Чем грозит рост числа правых партий в Европарламенте?
Все зависит от того, насколько широким окажется присутствие правых партий, а главное, от их единства, которое далеко не очевидно.
Главные изменения могут касаться „зеленой политики“, то есть мер по сохранению окружающей среды. Европа уже давно стремится стать пионером в области зеленых технологий, но это вызывает серьезные протесты в ряде стран, например, в Польше, где фермеры считают их слишком дорогостоящим мероприятием.
Ужесточение иммиграционной политики, по словам Европейского редактора Би-би-си Кати Адлер, маловероятно. Европа и так довольно давно стала ограничивать поток мигрантов, в том числе за счет соглашений о борьбе с нелегальной перевозкой людей, которые заключаются со странами, не входящими в ЕС, такими, как, например, Турция и Танзания.
При этом вопросы о расширении ЕС на восток, в том числе о принятии Украины и Молдовы, могут еще больше затормозиться.
Главным образом возражать могут те страны (в первую очередь — Франция), чьи фермеры получают серьезные дотации от ЕС, и для которых принятие Украины, „хлебной корзины“ Европы, может оказаться нежелательной перспективой.
Скорее всего, даже значительный сдвиг вправо среди европарламентариев не приведет к изменениям политики, касающейся расходов на оборону. Большинство стран ЕС после нападения России на Украину согласны с тем, что они являются приоритетом.
Эта убежденность поддерживается вполне реальной перспективой возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который не выражал готовность защищать Европу в случае внешней агрессии. Практически все лидеры ЕС не сомневаются в том, что Европа должна сама обеспечивать свою безопасность.
Если верить прогнозам, число крайне правых европарламентариев может вырасти, и они получат больше четверти мест, но центристские партии по-прежнему останутся главной силой.
Но если сдвиг вправо окажется более существенным, ЕС могут ожидать значительные перемены.
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