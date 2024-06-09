„Все сдвинулось вправо“. Главный день выборов в Европейский парламент

В опросах лидируют французское „Национальное объединение“, итальянские „Братья Италии“ и австрийская Партия свободы, а также сепаратистская бельгийская партия Vlaams Belang.

Правые и ультраправые партии воспользовались этим беспокойством и предложили избирателям альтернативу политическому мейнстриму. Как сказал накануне голосования один из участников кампании „зеленых“ в Брюсселе: „Все сдвинулось вправо“.

Приоритеты европейских избирателей кардинально изменились с момента последнего голосования в 2019 году. Многие избиратели пострадали от кризиса стоимости жизни, обеспокоены неконтролируемой миграцией и стоимостью перехода к „зеленой“ экономике, а также ростом геополитической напряженности, включая войну в Украине.

Согласно опросам общественного мнения, проевропейские либералы и „зеленые“ потеряют места, что приведет к сокращению большинства право- и левоцентристских партий и осложнит усилия по проведению новых законов ЕС или усилению европейской интеграции.

В следующем Европейском парламенте будет 720 мест, причем каждая страна получит число мест, пропорциональное численности ее населения. Германия — 96, Франция — 81, Италия — 76, а Нидерланды — 31.

Европейский парламент заявил, что опубликует результаты экзит-полла по всему ЕС примерно в 20:30 по центральноевропейскому времени (18:30 GMT), а первые предварительные результаты появятся примерно в 23:00, когда закроются последние участки в Италии.

Выборы начались в четверг в Нидерландах, другие страны голосовали в пятницу и субботу, но основная часть голосов будет подана в воскресенье: во Франции, Германии, Польше и Испании открылись избирательные участки, а в Италии идет второй день голосования.

Выборы определят, как Европейский союз , объединяющий 450 миллионов граждан, будет бороться со стоящими перед ним проблемами: отношениями с Россией, усилением промышленного соперничества с Китаем и Соединенными Штатами, изменением климата и иммиграцией.

Европейские „зеленые“, столкнувшиеся с ответной реакцией домохозяйств, фермеров и промышленников, испытывающих трудности в связи с дорогостоящей политикой ЕС по ограничению выбросов CO2, похоже, окажутся в числе проигравших.

Прогнозы для либеральной группы Renew Europe также мрачные, учитывая ожидания того, что крайне правое „Национальное объединение“ Марин Ле Пен победит центристское „Возрождение“ президента Макрона во Франции.

В Германии и Бельгии в выборах впервые смогут принять участие шестнадцати- и семнадцатилетние подростки. Молодые австрийцы и мальтийцы уже давно могут голосовать с 16 лет, а греки — с 17.

Только в Германии, по оценкам, в числе примерно пяти миллионов голосующих впервые — около 1,4 миллиона молодых людей 16-17 лет, так что они вполне могут повлиять на исход выборов.

За их голоса развернулась нешуточная борьба, и ультраправая „Альтернатива для Германии“ заявила, что добилась на этом поприще успехов, главным образом благодаря кампании в соцсетях, в первую очередь в TikTok.

В Бельгии, где участие в голосовании обязательно по закону, помимо выборов в Европарламент, граждане голосуют в федеральных и региональных выборах. По прогнозам, крайне правая фламандская сепаратистская партия Vlaams Belang получит рекордную поддержку, хотя, вероятно, и недостаточную, чтобы прийти к власти.

Правительство премьер-министра Александра де Кроо, скорее всего, в качестве временного будет работать еще в течение многих месяцев, пока не будет сформирована новая многопартийная коалиция.

В Германии, где выбирают 96 из 720 депутатов в Европейском парламенте, ожидается, что консервативный альянс ХДС/ХСС фон дер Ляйен одержит победу, а за второе место развернется нешуточная борьба: социал-демократам канцлера Олафа Шольца будут противостоять как его партнер по коалиции, „зеленые“, так и оппозиционная „Альтернатива для Германии“.