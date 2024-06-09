К полудню на выборах в Европейский парламент проголосовало 29% избирателей

Сегодня 377 избирательных участков по всей Эстонии будут открыты до 20:00. На выборах в Европейский парламент можно проголосовать в помещении для голосования на любом избирательном участке по всей Эстонии. Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee . Для того, чтобы проголосовать, необходимо иметь при себе удостоверение личности. Проголосовать электронно больше нельзя. Но в день выборов можно изменить отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке посредством бумажного избирательного бюллетеня.

Если по связанной со здоровьем или другой уважительной причине избирателю тяжело прийти для голосования на избирательный участок, то он может ходатайствовать о голосовании на дому. Для этого необходимо предоставить ходатайство в местное самоуправление. Сегодня это еще можно сделать, позвонив по указанному самоуправлением телефонному номеру до 14:00.

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