Британская разведка: Россия пытается защитить Крымский мост баржами

Россия развернула восемь барж с южной стороны Крымского моста в период с 10 по 22 мая 2024 года. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в соцсети X в субботу, 8 июня, указывая, что такой вывод был сделан на основании анализа спутниковых снимков.

В Минобороны Великобритании полагают, что Россия хочет использовать баржи для защиты моста и навигационного канала и уменьшения угла прохода украинских дронов. „Заграждения, установленные ранее, пострадали от штормов, из-за чего их эффективность уменьшилась“, - указывается в сообщении.

Роль Крымского моста для снабжения войск РФ

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину западные наблюдатели и военные эксперты не раз подчеркивали, что Крымский мост играет важную роль для снабжения ВС РФ. В начале мая, однако, украинское OSINT-агентство Molfar объявило, что после изучения спутниковых снимков его сотрудники пришли к выводу, что из-за атак ВСУ Россия перестала использовать Крымский мост для снабжения своих войск.

С февраля по апрель 2024 года на железнодорожной части Крымского моста не было зафиксировано ни одного грузового поезда с военной техникой, отметили аналитики. По их данным, лишь в одном случае - в феврале 2024 года - через мост прошел грузовой поезд с топливными цистернами.

„Спутниковые снимки могут подтвердить, что россияне не переправляют военные грузы по железнодорожной части моста. Поэтому атаковать сейчас Крымский мост не имеет смысла“, - написало агентство Molfar.

В то же время РФ строит альтернативные железнодорожные пути на оккупированных территориях Украины, чтобы соединить аннексированный Крым с территорией России, говорилось в сообщении.

По данным аналитиков, РФ начала отказываться от использования Крымского моста в военных целях после 17 июля 2023 года. Тогда несколько пролетов моста были разрушены в результате атаки надводных беспилотников ВСУ.

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