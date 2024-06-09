Впервые поражен самый современный истребитель Москвы Су-57: детали от ГУР

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что впервые был поражен самый современный истребитель Москвы Су-57, передает Униан.

Как отмечается в сообщении на сайте разведки, 8 июня на территории аэродрома „Ахтубинск“ в Астраханской области России, расположенного в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, был поражен многоцелевой истребитель Су-57.

В ГУР пояснили, что об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на вражеском аэродроме.

„На снимках видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения“, - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что Су-57 - самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы таких боевых самолетов. „Поражение Су-57 - первый такой случай в истории“, - подчеркнули в ГУР.

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