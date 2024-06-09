Юрген Хенн после дебютной победы у руля сборной Эстонии: „Такого настроения и атмосферы давно не было“

Эстония пропустила на 24-й минуте на глазах у 3919 зрителей, когда правый нападающий сборной Фарерских островов Петур Кнудсен головой отправил мяч в ворота. Но благодаря голам Алекса Маттиаса Тамма, Хенри Аниера, Эдгара Тура и Данила Кураксина „синие футболки“ выиграли со счетом 4:1 в дебютном матче нового главного тренера. „На протяжении всей игры мы эпизодически видели, на что мы способны и как мы должны играть. Первый гол - это то, над чем нам нужно работать. В будущем мы будем готовиться более конкретно, но сегодня у нас было мало времени, и мы сосредоточились на своих делах. Мы пошли на риск“, — объяснил Хенн первый гол соперника.