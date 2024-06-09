ВИДЕО | Данил Кураксин о дебютном голе за сборную Эстонии: „Эмоции были невероятными“

„Эмоции очень хорошие! Для меня большая честь представлять сборную Эстонии, и еще большая честь забить свой первый гол за сборную Эстонии. Атмосфера, которая была на „А. Ле Кок Арене“, была превосходная“, — поделился эмоциями молодой игрой сборной, гол которого также увидели футболисты из молодежной сборной (U21). „Я очень рад, что они отпраздновали и мой гол тоже“, — сказал Кураксин.

Кураксин должен был представлять молодежную сборную Эстонии (U21), но Михаэль Шённинг-Ларсен был исключен из основной сборной перед товарищеской игрой со Швейцарией, а на замену был вызван Кураксин. Однако в Люцерне юный футболист на поле не вышел.

„Вечером 2 июня писали, что у Ларсена небольшая проблема и мне надо лететь в Швейцарию с основной сборной. Я полетел! Все было замечательно. Меня хорошо приняли в команде, и тренировки тоже прошли хорошо. Не было никакого напряжения или чего-то в этом роде“, — сказал Данил Кураксин после матча журналистам.

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