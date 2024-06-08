На выборах в Европарламент проголосовало 26,1% избирателей. Воскресенье - последний день!

По состоянию на 20:00 сегодняшнего дня электронным способом подано 153 848 голосов, на избирательных участках подано 102 141 голос. Наиболее активен в голосовании город Тарту, где проголосовали уже 36,9%. В Таллинне проголосовали 35% избирателей и на Хиуймаа 31,1%.

Окончательное количество электронных голосов будет известно завтра вечером, поскольку после закрытия избирательных участков будет проводиться проверка двойного голосования. Свой электронный голос можно изменить в воскресенье, проголосовав на избирательном участке с помощью бумажного бюллетеня.

Завтра - день выборов, когда голосовать можно только на бумаге. 377 избирательных участков по всей Эстонии будут открыты с 9:00 до 20:00. На выборах в Европейский парламент избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в любом уголке Эстонии.

Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee.

Результаты выборов в Европейский парламент запрещено обнародовать до окончания голосования во всех государствах-членах ЕС. Первоначальные результаты голосования Государственная служба по организации выборов начнет публиковать на сайте выборов (www.valimised.ee) в полночь, когда свои избирательные участки закроет последнее государство, Италия.

В выборах в Европейский парламент в Эстонии участвует 78 кандидатов. У Эстонии в Европейском парламенте 7 мандатов.

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