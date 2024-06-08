ФОТО | Сборная Эстонии по футболу одержала уверенную победу в дебютном матче Юргена Хенна и вышла в финал Кубка Балтии

Эстония пропустила на глазах у 3919 зрителей на 24-й минуте, когда Михаэль Шённинг-Ларсен упустил в штрафной Петура Кнудсена, который с подачи Хануса Сёренсена отправил мяч в ворота. Оправившись от шока, хозяева взяли игру под свой контроль, и на 43-й минуте Саарма отдал пас Тамму между линиями и нападающий „Нымме Калью“ хладнокровно перебросил мяч через вратаря, сравняв счет в матче.

Второй тайм полностью принадлежал уже сборной Эстонии Эстонии. На 50-й минуте Айнсалу сделал подачу с левого фланга на дальнюю штангу, где Тамм сделал скидку головой в центр. Оттуда Аниер отправил мяч в ворота. На 83-й минуте Эдгар Тур нанес удар из-за пределов штрафной и мяч отрикошетил от защитника и залетел в ворота. На 90-й минуте Данил Кураксин воспользовался ошибкой защитников гостей, вышел один на один с вратарем и забил свой первый гол в составе основной сборной Эстонии.

Эстония обыграла команду Фарерских островов в полуфинале балтийского кубка, прервав серию из 14 игр без побед. Во вторник эстонская сборная сыграет в финале с Литвой, которая со счетом 2:0 обыграла команду Латвии.

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