Шольц: Россия не добьется своего в войне против Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал союзников продолжать поддержку Украины. „Спустя 800 дней после начала российского вторжения в Украину ясно одно: Россия с ее имперскими планами не добьется своего“, - заявил Шольц в подкасте Kanzler kompakt, обнародованном в субботу, 8 июня, в преддверии саммита мира в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня.

„Украина не позволит поставить ее на колени и диктовать ей условия капитуляции“, - продолжил канцлер. По его словам, президент РФ Владимир Путин должен осознать, что ему не удастся победить в этой жестокой войне и что мир для Украины должен быть заключен на справедливых условиях. „Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира“, - подчеркнул Олаф Шольц.

Генсек ООН не приедет на мирный саммит

Накануне, 7 июня, официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек не поедет на саммит мира в Швейцарию. „Он не поедет, и я думаю, мы сказали, что ООН будет представлена на соответствующем уровне“, - указал Дюжаррик.

В офисе президента Украины сообщили ранее, что по состоянию на 3 июня свое участие в швейцарском саммите подтвердили представители 107 стран. Президент США Джо Байден отклонил приглашение, сославшись на предвыборные мероприятия. Вместо него США будет представлять вице-президент страны Камала Харрис.

От участия в конференции отказался и Китай. „Организация встречи по-прежнему не соответствует требованиям КНР и ожиданиям международного сообщества, поэтому Китаю затруднительно принять в ней участие“, - заявила 31 мая в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел Мао Нин.