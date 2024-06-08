„Самостоятельно мыслящие люди будут уничтожены...“ К 75-летию выхода в свет романа Джорджа Оруэлла „1984“

Те немногие, кто, живя в Советском Союзе и в Восточной Европе, получали, начиная с шестидесятых годов, возможность прочесть запрещенный и никогда нигде не упоминавшийся „1984“, прекрасно понимали, что последний роман Оруэлла — „про нас“. Точность в воспроизведении деталей окружающей действительности и собственных потаенных ощущений поражала тогдашних читателей.

Прежде всего они узнавали резкое расхождение между официальной картиной мира и тем, что видели своими глазами или думали про себя. Конечно, многие стремились как-то примирить в своем сознании эти разные взгляды на мир и многим — может быть, даже большинству! — это удавалось, но другие — и их тоже было не так мало — знали, что они, как оруэлловский герой, Уинстон Смит, являются мыслепреступниками.

Из всех черт описанного Оруэллом тоталитарного государства сам он считал главной, наиболее характерной его приметой „систему организованной лжи“. В эссе „Предотвращение литературы“ (1945) он писал: „Организованная ложь, используемая тоталитарными государствами, вовсе не является, как иногда говорят, временной мерой, такого же рода, как военная хитрость. Она входит в самую сущность тоталитаризма и не исчезнет даже тогда, когда отпадет потребность в концлагерях и тайной полиции“.

В современной России „система организованной лжи“ стала особенно заметна с конца 2013 года, когда украинскую „революцию достоинства“ официальные СМИ стали интерпретировать как переворот, осуществленный фашистской хунтой. Эта же система лежит в основе и сегодняшней пропаганды, прямо взявшей на вооружение лозунг оруэлловской Океании „Война — это мир“, потому что „самая сущность тоталитаризма“, говорит нам Оруэлл, заключается в манипуляции сознанием граждан.

Свободная мысль и государственная идеология