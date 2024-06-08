Почему футболист, родившийся в Эстонии, играет за сборную России? „Нужно было сдавать экзамены, поэтому я не стал этим заморачиваться“

Харин, который представлял в высшей лиге таллинский „Инфонет“ и „Левадию“, покинул Эстонию в 2018 году, подписав контракт с клубом российской Премьер-Лиге - грозненским „Ахматом“. В прошлом году главный тренер Валерий Карпин, уроженец Нарвы, также впервые вызвал его в сборную России.

Харин рассказал в интервью российскому спортивному порталу „Матч!“, что несколько лет назад он мог получить эстонское гражданство и представлять сборную Эстонии, но он не захотел сдавать нужные для этого экзамены.

„У меня был такой шанс. Я играл в команде „Инфонет“, приходил второй или третий тренер сборной Эстонии, спрашивал, хочу ли я играть за сборную Эстонии. Говорю: „Да, поможете с документами?“ Мне сказали, что нужно все делать самому. Я сказал: „Ну, тогда извините““, — пояснил Харин, объяснив, что процедура подачи документов и сдача экзаменов для получения гражданства показалась ему слишком сложной.

„У родителей изначально были русские паспорта, а для получения эстонского мне нужно было сдавать знание Конституции и экзамены. Я не стал этим заморачиваться и в 18 лет получил российский паспорт“, — добавил он.

У Харина также спросили, существует ли в Эстонии враждебное отношение к русским? „Нет, все было нормально и спокойно“.

У уроженца Маарду также спросили, обсуждал ли он с Карпиным Эстонии? „Не было такого, что сидели и обсуждали. Может, в дальнейшем появится такой шанс. А так была чисто рабочая атмосфера“, — ответил Харин.

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