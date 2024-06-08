ОБЗОР | Huawei выпустил новые смарт-часы премиум-класса в космическом стиле с функцией eSIM

Большинство функций новой модели умных часов совпадают с базовой версией Huawei Watch 4 Pro. Особенными эти часы делает концепция Лаваля, как называет ее производитель, вдохновленная соплом Лаваля, используемым в ракетах и космических челноках.

Нанокристаллический керамический безель корпуса часов сочетает в себе элементы редких металлов со сверкающей красно-черной цветовой гаммой - как будто ваши часы все время накалены. Если коснуться центра дисплея, то из него вырывается пламя, как из сопла ракеты.

Сам корпус выполнен из титана. Часы со всех сторон отлично защищены от физических воздействий, а производитель также объясняет влагозащиту до давления воды в 5 атмосфер.

Часы весьма массивные - около 65 г без браслета. Диаметр составляет почти 5 сантиметров, при размере 47,6 x 47,6 x 12,9 мм. Бонус этого в топ, что на большом экране удобно смотреть сообщения, да и вообще много чего помещается.

Однако эксклюзивный дизайн, это еще не все. Watch 4 Pro Space Edition теперь измеряют частоту сердечных сокращений с еще большей точностью — даже в изменяющихся условиях окружающей среды и во время интенсивной нагрузки. Также была обновлена функция Health Glance, которая отслеживает в общей сложности семь важных показателей здоровья. Семь ключевых показателей можно измерить за 60 секунд, после чего они отражаются в отчете о состоянии здоровья.

В часах доступны такие датчики, как: акселерометр, гироскоп, компас, барометр, температурный датчик, датчик ЭКГ, оптический датчик частоты сердечных сокращений, датчик освещенности и датчик глубины.

Новые смарт-часы поддерживают функцию eSIM, поэтому обширная беспроводная функциональность обеспечена.

Что касается часов работы, то с eSIM часами можно пользоваться от 3 до 4,5 дней без подзарядки. Huawei обещает, что без eSIM время автономной работы составит от 14 до 21 дня: до двух недель при стандартном использовании и до 21 дня в режиме энергосбережения. На зарядку уходит около часа.

В эстонских магазинах Huawei Watch 4 Pro Space Edition можно приобрести за 649 евро.