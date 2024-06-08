Беспилотники впервые атаковали Северную Осетию

Других подробностей ведомство не приводит.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о трех сбитых дронах в Моздоке. По его словам, беспилотники „прилетели с украинской стороны“. Меняйло утверждает, что их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет, заявил глава региона.

РБК отмечает, что Минобороны РФ прежде не сообщало об уничтожении дронов в Северной Осетии. Республика находится на значительном удалении от зоны боевых действий. Северную Осетию и украинский город Запорожье, который находится под контролем украинской армии, разделяет около 900 километров по прямой.

Украинские СМИ утверждали, что весной 2023 года Россия начала использовать аэродром у Моздока для размещения и запуска стратегической авиации.

В начале апреля украинские дроны впервые с начала полномасштабной войны России с Украиной атаковали предприятия в Татарстане. Под удар, в частности, попала особая экономическая зона „Алабуга“. Она находится примерно в 1300 километрах от границы с Украиной. Ранее самым дальним ударом украинских дронов считалась атака на Петербургский нефтяной терминал в январе 2024 года — тогда беспилотник пролетел около 900 километров от границы с Украиной.

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