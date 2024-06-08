Конец Риши Сунака. Как премьер Британии ведет „Титаник“ к поражению на выборах

„Это полный провал. Предвыборная кампания Сунака превращается в посмешище на поколения вперед, — написал обычно сдержанный Рахман. — Не исключено, что всему этому есть несложное объяснение: просто он — никчемный политик“.

„Прошло две недели, а Сунаку уже надо объясняться, почему он: 1) объявил досрочные выборы 2) забыл зонт 3) навестил „Титаник“ 4) наврал про 2 тысячи фунтов 5) и раньше времени уехал из Нормандии“, — отмечает авторитетный британский эксперт Мидж Рахман из исследовательского центра Eurasia Group.

Позже, подумав, Сунак извинился. Но дело было сделано. Оппозиция дружно заклеймила Сунака позором, обвинила в неуважении к ветеранам, в наплевательском отношении к истории и величию страны, победившей нацистов. А это уже серьезно.

Оправдания он оформил в телеинтервью, но и тут вышел скандал. Ради этого интервью Сунак досрочно уехал с празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии, куда съехались все лидеры Запада, включая американца Джо Байдена и француза Эммануэля Макрона.

А после первых теледебатов Сунак вынужден был отбиваться от обвинений в откровенной лжи в адрес оппозиции о том, что ее приход к власти якобы обойдется каждой британской семье в 2 тысячи фунтов новых налогов.

Он успел сфотографироваться у надписи „на выход“ (на фото выше) и выступить с речью у верфи в Белфасте, где был построен „Титаник“. После первой встречи с избирателями выяснилось, что вопросы от народа задавали ряженые функционеры его же партии.

За первые две из шести недель скоротечной и неожиданной предвыборной кампании Сунак произвел невероятное даже по меркам ярких неудачников количество мемов.

Мокрый до жалости премьер-министр ядерной державы начал было перечислять свои забытые заслуги времен пандемии ковида, но тут из мощных колонок за воротами Даунинг-стрит, 10 грянул танцевальный поп-гимн оппозиционной партии лейбористов, которым почти гарантирована победа на первых за почти пять лет выборах в парламент.

Почему не любят Сунака и тори

Сунаку нечего терять, потому что выигрыш ему не светит, а поражение консерваторов на этих выборах гарантировано. За королевскую оппозицию в лице лейбористской партии и ее лидера Кира Стармера собираются голосовать 41%, а за тори вдвое меньше — 19%, согласно свежим опросам.

Почему?

Консервативная партия у власти уже 14 лет, и за эти годы уровень жизни британцев не вырос, а качество и доступность госуслуг — от здравоохранения до социальной поддержки — зримо упали. Приватизированные при консерваторах водоканалы безнаказанно заливают пляжи фекалиями, а приватизированные железные дороги ненадежны и дороги.

Тори обещали сократить иммиграцию до десятков тысяч в год, но она бьет рекорд за рекордом — почти 800 тысяч чистой разницы между приехавшими и уехавшими в 2022 году и еще плюс 700 тысяч в 2023-м.

Дела у тори шли неважно еще 10 лет назад, когда они решили урезать социальные расходы после мирового финансового кризиса.

Волна недовольства подняла популярность правых популистов, которые обвиняли во всех бедах иммигрантов и Евросоюз. В надежде победить новых конкурентов тори согласились вынести брексит на референдум — и неожиданно для себя проиграли. Восемь лет назад, в июне 2016 года, британцы проголосовали за выход из ЕС.

Резко возросшая роль идеологии в политике позволила тори удержать власть и зачистить партию от умеренных тяжеловесов. На передний план вышли оппортунисты — и с тех пор Консервативную партию сотрясают скандал за скандалом.

Сначала ковидные вечеринки на Даунинг-стрит и коррупция при госзакупках в пандемию довели популярного премьера Бориса Джонсона до отставки.