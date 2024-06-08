ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (836-й день) | Россия не смогла воспользоваться шансом, Зеленский прокомментировал слова Путина

Юлию Тимошенко объявили в розыск в РФ

МВД России объявило в розыск бывшую премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. На ее карточку в базе розыска в субботу, 7 июня, обратили внимание российские государственные СМИ. По какой именно статье разыскивают Тимошенко в РФ - не уточняется.

ВСУ заявляют, что за ночь сбили ракету и девять „шахедов“ из 13

В ночь на 8 июня 2024 года Россия выпустила по Украине управляемую авиационную ракету Х-59 из Курской области и 13 ударных БПЛА типа „Shahed-131/136“, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

„В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных сил сбиты девять „шахедов“ и одна крылатая ракета Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей“, — говорится в оперативной сводке.

Зеленский прокомментировал слова Путина о его „нелегитимности“

Вопрос об этом задал „Дождь“ во время совместной пресс-конференции президентов Украины и Франции на мероприятиях в честь 80-летия высадки сил антигитлеровской коалиции в Нормандии.

„Только украинский народ решает это, только народ выбирает. Я благодарю наш свободный народ за поддержку. А вот легитимность товарища Путина признается только товарищами самого Путина. И выбирает Путина только сам Путин. Русский народ — это лишь декорация, а актер у них один“, — сказал Зеленский.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 25 дронов в шести регионах и Крыму. В Белгородской области поврежден храм

Российские силы ПВО за ночь 8 июня сбили и уничтожил 25 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, два дрона уничтожены над территорией Ростовской области, один дрон уничтожен и два перехвачены над Белгородской областью, по одному беспилотнику сбили над Брянской и Тульской областями, три дрона уничтожены над Астраханской областью.