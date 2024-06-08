ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (836-й день) | Россия не смогла воспользоваться шансом, Зеленский прокомментировал слова Путина
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Юлию Тимошенко объявили в розыск в РФ
МВД России объявило в розыск бывшую премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. На ее карточку в базе розыска в субботу, 7 июня, обратили внимание российские государственные СМИ. По какой именно статье разыскивают Тимошенко в РФ - не уточняется.
ВСУ заявляют, что за ночь сбили ракету и девять „шахедов“ из 13
В ночь на 8 июня 2024 года Россия выпустила по Украине управляемую авиационную ракету Х-59 из Курской области и 13 ударных БПЛА типа „Shahed-131/136“, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
„В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных сил сбиты девять „шахедов“ и одна крылатая ракета Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей“, — говорится в оперативной сводке.
Зеленский прокомментировал слова Путина о его „нелегитимности“
Вопрос об этом задал „Дождь“ во время совместной пресс-конференции президентов Украины и Франции на мероприятиях в честь 80-летия высадки сил антигитлеровской коалиции в Нормандии.
„Только украинский народ решает это, только народ выбирает. Я благодарю наш свободный народ за поддержку. А вот легитимность товарища Путина признается только товарищами самого Путина. И выбирает Путина только сам Путин. Русский народ — это лишь декорация, а актер у них один“, — сказал Зеленский.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 25 дронов в шести регионах и Крыму. В Белгородской области поврежден храм
Российские силы ПВО за ночь 8 июня сбили и уничтожил 25 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Согласно сообщению ведомства, два дрона уничтожены над территорией Ростовской области, один дрон уничтожен и два перехвачены над Белгородской областью, по одному беспилотнику сбили над Брянской и Тульской областями, три дрона уничтожены над Астраханской областью.
Кроме того, пять беспилотников уничтожены и четыре перехвачены над аннексированным Крымом, еще шесть дронов перехвачены над Краснодарским краем. Минобороны также сообщает, что в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.
Bloomberg: Генсек НАТО отказался от создания пятилетнего фонда военной помощи Украине на 100 миллиардов долларов
По словам источников издания, Йенс Столтенберг принял такое решение, столкнувшись с сопротивлением стран-членов НАТО, которые не хотят брать на себя обязательства по созданию новых фондов помощи Украине.
Согласно новому предложению, члены альянса обязуются тратить в общей сложности не менее 40 миллиардов евро (43 миллиарда долларов) в год на летальную и нелетальную помощь Украине. Это соответствует среднегодовым размерам помощи стране с момента российского вторжения в 2022 году.
Только 27% крупных украинских ТЭС находятся в рабочем состоянии
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире телемарафона, передает Zn.ua.
„Россия разрушила 50% нашей возможности генерации электроэнергии. Фактически на сегодня из-за ракетных и дроновых атак мы потеряли 9,2 гигаватта электроэнергии — это половина нашей мощности, с которой мы проходили, например, прошлую зиму“, — сказал Шмыгаль.
По его словам, 27% крупных украинских ТЭС остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и в данный момент не работают. Шмыгаль заявил, что сейчас ведется работа по возобновлению генерации. Также идут переговоры о том, чтобы увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза.
Министру иностранных дел Великобритании позвонил пранкер
Министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону позвонил пранкер, выдававший себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британский МИД.
Звонок проходил с видео, и сначала Кэмерон был уверен, что разговаривает с настоящим Порошенко. Однако когда звонивший стал просить у него контактные данные неких лиц (в британском МИДе не уточнили, чьи это были контакты), Кэмерон перестал отвечать.
Возглавляемое им министерство иностранных дел заявило, что решило обнародовать информацию о звонке, чтобы избежать „манипуляций“.
Bloomberg: Россия не смогла использовать задержку с поставками вооружений Украине
За последние несколько месяцев, пока украинские войска испытывали „снарядный голод“, российская армия добивалась лишь ограниченных успехов на поле боя, пишет агентство Bloomberg (для чтения статьи нужна подписка).
Сейчас же, отмечает издание, когда Киев вновь начал получать вооружение на миллиарды долларов, окно возможностей для российского прорыва на фронте сужается, хотя российские военные продолжают обстреливать ракетами и беспилотниками украинские города, включая энергетическую инфраструктуру.
Попытка России открыть новый фронт на северо-востоке Харьковской области, похоже, зашла в тупик, не достигнув цели Владимира Путина по созданию „санитарной зоны“ вдоль границы.
В ВСУ заявили, что украинские войска контролируют большую часть Волчанска
Такую информацию в эфире украинского телемарафона озвучил спикер Оперативно-стратегической группировки войск „Хортица“ Назар Волошин, передает издание „Бабель“.
„Большая часть города под контролем сил обороны, они держат врага под огневым контролем, наносят ему максимальные потери. Мы пытаемся продвигаться вперед для освобождения всех наших территорий“, — заявил Волошин.
Военная разведка Украины объявила о покушении на бывшего главу Купянска
7 июня в России было совершено покушение на Геннадия Мацегору, экс-главу Купянска — города в Харьковской области, который был захвачен российской армией в начале полномасштабной войны и освобожден в результате контрнаступления ВСУ осенью 2022 года.
О покушении сообщило Главное управление разведки (ГРУ) министерства обороны Украины. Ведомство не взяло на себя ответственность за покушение напрямую, но назвало Мацегору „предателем Украины“.
По информации ГУР, покушение на Мацегору было совершено в Старом Осколе, бывший мэр Купянска якобы находится в критическом состоянии.