В Копенгагене на премьер-министра Дании напал мужчина

Нападение произошло на Культорвет, одной из главных площадей в центре датской столицы, в разгар европейской избирательной кампании.

Выборы депутатов в Европарламент проходят на этой неделе, с четверга по воскресенье, при этом разные страны голосуют в разные дни. В Дании избирательные участки откроются в воскресенье.

„Сегодня в Копенгагене, на Культорвет, на Метте Фредериксен напал мужчина, который ударил датского премьера. Конечно же, Метте потрясена этим нападением. Должен сказать, потрясены и все мы, близкие к ней люди“, — написал в бывшем „Твиттере“ (а ныне социальной сети X) министр окружающей среды страны Магнус Хойнике.

В полиции сообщили, что нападавший мужчина задержан, однако от каких-либо дальнейших комментариев отказались.

Поначалу даже было неизвестно, при каких обстоятельствах произошло нападение: случилось ли это в ходе предвыборного мероприятия возглавляемой Фредериксен Социал-демократической партии Дании или во время частной прогулки.

В кратком пресс-релизе датского правительства не приводится никаких подробностей случившегося: сказано лишь то, что Фредериксен шокирована случившимся.

Чуть позже датский телеканал TV2 уточнил, что непосредственно перед нападением Фредериксен принимала участие предвыборном мероприятии вместе с ведущим кандидатом от социал-демократов Кристель Шальдемозе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала нападение на датского премьера „отвратительным поступком, который противоречит всему, во что мы верим и за что боремся в Европе“.

Возглавляемая Фредериксен Социал-демократическая партия составляет ядро коалиционного правительства страны.

Несмотря на то, что в последние несколько месяцев поддержка партии со стороны избирателей начала снижаться, СДП по-прежнему лидирует в опросах.

Нападение на датского премьера произошло менее чем через месяц после покушения на словацкого премьера Роберта Фицо.