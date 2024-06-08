Зеленский в парламенте Франции отверг уступки территорий. Он уверен, что Украина победит

Киев не готов идти на территориальные уступки ради завершения войны с Россией, поскольку такой шаг только дал бы Москве паузу перед новой войной. Об этом заявил в пятницу, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Франции. Видеозапись его выступления опубликовал в YouTube офис президента Украины. Зал парламента был заполнен не полностью, но присутствовавшие депутаты приветствовали главу украинского государства овациями стоя.

Зеленский уверен в победе Украины

Напомнив о мужестве людей, сражавшихся в годы Второй мировой войны против национал-социалистов ради свободной Европы, Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Украина сможет одержать победу в войне против России.

„Можем ли мы выиграть эту битву? Безусловно, да. Мы можем. Украина, а значит, и Европа. Европа, а, значит, и Франция. Я уверен в этом так же, как Франция. Франция верила в свободу, когда „День Д“ еще не состоялся, но тот день высадки, как и день европейской победы, был неизбежен“, - заявил украинский лидер.

„Может ли Путин выиграть войну? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть“, - подчеркнул Владимир Зеленский. „Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует, что 80 лет назад, что сейчас, - продолжил Зеленский. - А если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной... Гитлер преодолевал линию за линией, точно так это делает сегодня Путин“, - цитирует выступление президента Украины (в переводе на русский язык) онлайн-издание „РБК-Украина“.

Призывы к Западу усилить поддержку Украины

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что власти РФ „ищут пути, чтобы дестабилизировать Европу“. „Мы видим уже сейчас, как агрессия распространяется на государства Балтии, Польшу и Балканы“, - сказал он. По словам главы украинского государства, Владимир Путин „шантажирует весь мир, чтобы все его боялись“.