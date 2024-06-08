ФОТО | Медаль Кароля Метса за победу во второй Бундеслиге прибыла в спортивный музей

Новый капитан сборной Эстонии совсем недавно стал чемпионом второй Бундеслиги в составе клуба „Санкт-Паули“ и помог своей команде спустя 13 лет вернутся в первую Бундеслигу.

Метс передал спортивному музею несколько предметов формы, в которой он выступал во время успешного сезона. Посетители музея также смогут увидеть чемпионскую медаль второй Бундеслиги - вероятно, единственную, когда-либо завоеванную эстонскими игроками в пять ведущих европейских чемпионатах (Германия, Англия, Франция, Испания, Италия).

Представленные экспонаты посвящены впечатляющему сезону Кароля Метса в составе „Санкт-Паули“ и подчеркивают его вклад в успех команды. „Метс своей игрой вывел клуб в Бундеслигу и заслужил место в ней. В прошлом сезоне он был одним из ключевых игроков „Санкт-Паули“, и теперь плоды его ежедневных усилий и самоотверженности можно увидеть вживую“, — добавил куратор Эстонского музея спорта и Олимпийских игр Райт Мянник.

Спортивную экипировку футболиста можно увидеть без билета на общей территории спортивного музея в летние часы работы.

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