Правда ли, что Байден попытался сесть на несуществующий стул?

ИА „ Регнум “ так описывает происходящее на 12-секундном вирусном ролике: „Конфуз произошёл на сцене, где рядом с президентом США стоял его французский коллега Эмманюэль Макрон со своей женой Брижит. Как видно на кадрах, американский лидер пожал руку Макрону и после попытался сесть на стул, которого не было“. Автор заметки в Ura.ru даже ссылается на официальную запись мероприятия в соцсети X: „Байден пожал руку французскому главе и несколько раз предпринял попытки сесть на стул, которого не было рядом с ним на сцене. На трансляции Белого дома видно, как Макрон пытается делать вид, что не замечает действий президента США, он решил демонстративно смотреть в сторону“.

6 июня 2024 года во Франции отмечали 80-летие высадки американских, британских и канадских войск в Нормандии, ознаменовавшей открытие второго фронта против гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны. В торжествах приняли участие многие мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден. Официальных представителей России на памятные мероприятия в Нормандию не пригласили .

Трансляцию торжественного мероприятия вели многочисленные мировые СМИ. На упомянутом выше стриме от Белого дома нужный фрагмент начинается на отметке 34:23, при этом запись ведётся с другого ракурса. Однако уже в 34:37 камеры демонстрируют сцену с противоположной стороны — отчётливо видно, как Байден и другие участники мероприятия присаживаются на стоящие прямо позади них стулья. Более того, если посмотреть трансляцию целиком, можно заметить, что президент США слушал все выступления приглашённых гостей, сидя на одном и том же стуле.

Аналогичную трансляцию провёл канал NBC News, а вот запись издания The Guardian немного отличается — ракурс съёмки практически совпадает с тем, что в вирусном ролике. Там искомый отрывок начинается на отметке 26:35, и уже в 26:50 видно, как Байден садится на своё место — туда, куда и планировал изначально. Судя по всему, когда американский лидер захотел сесть на свой стул, он услышал обращение диктора к присутствующим и замер в ожидании, пока тот не произнёс имя выступающего. Сразу после этого началась речь министра обороны США Ллойда Остина, а президент страны выступил после него.

Более того, даже на вирусном отрывке, несмотря на его невысокое качество, позади Макрона, Байдена и их супруг можно заметить очертания стульев.

Таким образом, Байден садился на вполне существующий стул, а российские СМИ и владельцы крупных Telegram-каналов распространили вырванный из контекста ролик, сопроводив его ложными подписями о действиях президента США. Ранее в интернете не раз появлялись дезинформирующие сообщения о странном поведении американского лидера — например, что во время своего выступления он обратился к невидимым слушателям и попросил их не прыгать.

Итог: Неправда