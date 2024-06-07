Байден провел параллели между Гитлером и Путиным

Президент США Джо Байден провел параллели междувторжением России в Украину и нацистской агрессией времен Второй мировой войны во времяя своей речи на мысе Пуэнт-дю-Хок, посвященной годовщине высадки союзников в Нормандии, в пятницу, 7 июня. Глава Белого дома предположил, что американские ветераны хотели бы, чтобы их страна противостояла Владимиру Путину также, как в свое время боролась с Адольфом Гитлером.

„Когда войска союзников прибыли на пляжи Нормандии в День Д, диктатор, который завоевал континент, наконец-то встретил достойного соперника. Они выступили против гитлеровской агрессии. Кто-нибудь сомневается, что они хотели бы, чтобы Америка сегодня выступила против агрессии Путина здесь, в Европе?“ - цитирует Байдена агентство AFP.

Помимо этого, американский президент выступил с критикой изоляционизма и напомнил о важности защиты демократических ценностей. „Демократия начинается с каждого из нас. Когда мы говорим о демократии - американской демократии - мы часто вспоминаем о таких идеалах как жизнь, свобода и стремление к счастью. Но мы не говорим достаточно о том, насколько тяжело ее защищать“, - подчеркнул Байден.

Ранее президент США встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, который также прибыл во Францию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине Дня Д. Байден извинился перед Зеленским за паузу в поставках оружия и пообещал Киеву дальнейшую поддержку Вашингтона в борьбе с российской агрессией.

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