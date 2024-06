Правдива ли история про друга Энтони Хопкинса, который прислал актёру длинный список преимуществ старости?

„Проверено“ не смогло найти пост, о котором говорит писательница, и обратилось за комментарием к самой Триведи. „Если память мне не изменяет, я впервые опубликовала это произведение на своей странице в фейсбуке Woman, everything will be fine (название в честь моей первой книги). Текст стал вирусным и был широко скопирован в соцсетях с некоторыми изменениями то там, то тут. Позже я опубликовала его в своём сборнике стихов для [закрепления] авторских прав“, — рассказала нам писательница.