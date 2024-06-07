Правдива ли история про друга Энтони Хопкинса, который прислал актёру длинный список преимуществ старости?
С 2023 года по Рунету распространяется рассказ о том, как с возрастом меняются ценности и поведение людей. Мы проверили, связан ли популярный текст с британским актёром.
В большинстве вирусных публикаций сообщается, будто однажды Хопкинс попросил неназванного друга рассказать, что он почувствовал после наступления 70-летия. Тот в ответ прислал оскароносному актёру список из 14 пунктов. Например, в паблике блогера Дмитрия Портнягина, более известного как Трансформатор, во „ВКонтакте“ эта история в марте 2023 года была описана так (106 000 просмотров):
„Я спросил друга, который перешагнул через 70 и приближается к 80, какие изменения он чувствует в себе? Он прислал мне следующее:
1. Полюбив своих родителей, братьев и сестёр, супругу, детей и друзей, теперь я начал любить себя;
2. Я понял, что я не „Атлант“. Мир не лежит на моих плечах;
3. Я перестал торговаться с продавцами овощей и фруктов. Ещё несколько пенни не сломят меня, но они могут помочь бедному парню накопить на оплату школы его дочери;
4. Я оставляю своей официантке большие чаевые. Дополнительные деньги могут вызвать улыбку на её лице. Она зарабатывает на жизнь гораздо усерднее, чем я;
5. Я перестал говорить пожилым людям, что они уже много раз рассказывали эту историю. История заставляет их пройтись по переулку памяти и заново пережить своё прошлое;
6. Я научился не поправлять людей, даже если знаю, что они не правы. Бремя сделать всех совершенными не лежит на мне. Мир дороже совершенства;
7. Я делаю комплименты свободно и щедро. Комплименты поднимают настроение не только получателю, но и мне. И небольшой совет получателю комплимента — никогда, никогда не отказывайтесь, просто скажите: „Спасибо“;
8. Я научился не обращать внимания на складку или пятно на рубашке. Личность говорит громче, чем внешность;
9. Я ухожу от людей, которые меня не ценят. Они могут не знать моей ценности, но я знаю;
10. Я сохраняю хладнокровие, когда кто-то играет грязно, чтобы обогнать меня в „крысиных бегах“. Я не крыса и не принадлежу ни к какой расе;
11. Я учусь не смущаться своих эмоций. Мои эмоции делают меня человечком;
12. Я понял, что лучше отбросить эго, чем разорвать отношения. Моё эго будет держать меня в стороне, тогда как в отношениях я никогда не буду одинок;
13. Я научился жить каждый день так, как будто он последний. Ведь он может быть последним;
14. Я делаю то, что делает меня счастливым. Я несу ответственность за своё счастье, и я обязан им самим. Счастье — это выбор. Вы можете быть счастливы в любое время, просто решите быть.
Ваш сэр Энтони Хопкинс“.
Аналогичные посты размещены в пабликах „Во вкусе не откажешь“ (487 000 просмотров) и „Добрые чудесности“ (340 000). Иногда авторы подобных публикаций сокращают список, якобы полученный Хопкинсом от друга. Например, в группе актрисы Юлии Меньшовой (1,7 млн просмотров) удалён пункт про чаевые, а в сообществе „Кинокайф — лучшее из мира кино!“ (157 000) оставили всего восемь позиций.
История стала вирусной и на других платформах: Instagram, Facebook (один из постов получил 101 000 лайков), „Одноклассники“ и „Дзен“. Более сотни похожих публикаций встречаются в Telegram, где самыми популярными стали записи каналов „Лера Кудрявцева“ (108 000 просмотров), „Дневник Лауры Д“ (85 000) и „Доктор Мясников“ (83 000).
Судя по поисковой выдаче Google и „Яндекса“, на английском этот текст распространяется уже несколько лет, но с родившимся в 1937 году британским актёром его связывают лишь во „ВКонтакте“ (в автоматически переведённых на этот язык постах и в паблике об изучении английского). За исключением сомнительной атрибуции, в целом перевод на русский верно передаёт смысл всех 14 пунктов, кроме десятого. В более ранней англоязычной версии говорилось не про расу, а про гонку (оба слова пишутся как race), то есть верный перевод должен звучать примерно как: „Я не крыса и не участвую ни в каких гонках“.
В большинстве публикаций на английском языке автор мотивирующего списка не указан. Записи обычно заканчиваются такой фразой: „Я решил(а) поделиться этим со всеми своими друзьями. Почему нам надо ждать, пока не исполнится 60, 70 или 80 лет? Почему мы не можем практиковать это на любом этапе и в любом возрасте?“ В некоторых постах отмечают, что автор текста неизвестен, или пишут такую благодарность: „Я скопировал(а) это. Не знаю, кого указать автором, но спасибо тебе“.
Текст про друга, который перешагнул через 70 и приближается к 80, и без упоминания Хопкинса начал хождение по Сети в 2020 году. До этого интернет-пользователи распространяли почти идентичную мотивационную речь, в которой упоминался некий человек возрастом между 65 и 70 годами. Два наиболее ранних поста, которые обнаружило „Проверено“, появились в Facebook 6 ноября 2019 года, а опубликовал их один и тот же пользователь — Бишанлал Бани (Bishanlal Bani). В конце обеих записей он написал на хинди, что разместил список с разрешения другого человека, поэтому есть вероятность, что Бани также откуда-то скопировал текст.
Однако в любом случае автор вирусного списка — не друг какого-либо пользователя Facebook. Ещё в 2018 году в соцсетях был популярен похожий текст под заголовком „Да, я меняюсь“. Тогда рассуждения приписывали индийской писательнице Рашми Триведи (своё авторство она подтвердила годом ранее у себя в инстаграме). Текст начинается так: „Дни сменяются неделями, недели превращаются в месяцы, а месяцы — в годы. Календари меняются, и я тоже“. Далее с небольшими изменениями повторяются 14 тезисов из истории про Хопкинса, но все они начинаются с фразы „да, я меняюсь“, а формулировки некоторых немного отличаются. Например, в третьем пункте в версии Триведи упомянуты не пенни, а рупии, в четвёртом — чаевые таксисту, а не официантке. Кроме того, всего в тексте индийской писательницы не 14, а 19 пунктов. Например, в вирусном тексте отсутствует такой: „Теперь меня не беспокоят неухоженные брови или мелкие морщинки на лбу. В конце концов, красота моей души превосходит красоту моего лица“.
В сентябре 2019 года индийский журнал The Week взял у Триведи интервью — поводом стало вирусное распространение её стихотворения, которое приписали умершему в том же месяце индийскому политику и юристу Раму Джетмалани. По словам писательницы, подобное произошло с её произведениями не впервые. Триведи так объясняет причину, по которой её тексты становятся вирусными: „Распространяется и пересылается только то, что интересно людям. Мои стихи часто находят отклик, потому что я пишу об их мыслях и эмоциях“. В конце беседы она отдельно рассказала про свой текст, ставший основой истории про Хопкинса:
„Ещё одно моё произведение, „Да, я меняюсь“, тоже широко разошлось в соцсетях. В мессенджере Facebook со мной связался мужчина и спросил, я ли написала это. Он услышал его на мессе в католической церкви в какой-то отдалённой деревне в Канаде! Конечно, без какого-либо упоминания моего авторства. Ему так понравилось, что он погуглил первые несколько строк текста и наткнулся на мою страницу в Facebook, где я выложила то же самое“.
„Проверено“ не смогло найти пост, о котором говорит писательница, и обратилось за комментарием к самой Триведи. „Если память мне не изменяет, я впервые опубликовала это произведение на своей странице в фейсбуке Woman, everything will be fine (название в честь моей первой книги). Текст стал вирусным и был широко скопирован в соцсетях с некоторыми изменениями то там, то тут. Позже я опубликовала его в своём сборнике стихов для [закрепления] авторских прав“, — рассказала нам писательница.
На странице, о которой говорит Триведи, текст под заголовком „Да, я меняюсь!“ действительно есть. Он был опубликован 28 июля 2017 года.
Таким образом, Энтони Хопкинс не рассказывал о своём друге, который прислал ему советы о принятии жизни после 70 лет. Оригинальный текст написала авторка из Индии, затем её произведение, судя по всему, понравилось неизвестному пожилому человеку, который прислал его своему другу, опубликовавшему пост в соцсетях. Потом его историю с некоторыми изменениями (и без каких-либо видимых оснований) приписали оскароносному актёру.
Итог: Неверная атрибуция цитаты