Правдива ли история про друга Энтони Хопкинса, который прислал актёру длинный список преимуществ старости?

В большинстве вирусных публикаций сообщается, будто однажды Хопкинс попросил неназванного друга рассказать, что он почувствовал после наступления 70-летия. Тот в ответ прислал оскароносному актёру список из 14 пунктов. Например, в паблике блогера Дмитрия Портнягина, более известного как Трансформатор, во „ВКонтакте“ эта история в марте 2023 года была описана так (106 000 просмотров):

„Я спросил друга, который перешагнул через 70 и приближается к 80, какие изменения он чувствует в себе? Он прислал мне следующее:

1. Полюбив своих родителей, братьев и сестёр, супругу, детей и друзей, теперь я начал любить себя;

2. Я понял, что я не „Атлант“. Мир не лежит на моих плечах;

3. Я перестал торговаться с продавцами овощей и фруктов. Ещё несколько пенни не сломят меня, но они могут помочь бедному парню накопить на оплату школы его дочери;

4. Я оставляю своей официантке большие чаевые. Дополнительные деньги могут вызвать улыбку на её лице. Она зарабатывает на жизнь гораздо усерднее, чем я;

5. Я перестал говорить пожилым людям, что они уже много раз рассказывали эту историю. История заставляет их пройтись по переулку памяти и заново пережить своё прошлое;

6. Я научился не поправлять людей, даже если знаю, что они не правы. Бремя сделать всех совершенными не лежит на мне. Мир дороже совершенства;

7. Я делаю комплименты свободно и щедро. Комплименты поднимают настроение не только получателю, но и мне. И небольшой совет получателю комплимента — никогда, никогда не отказывайтесь, просто скажите: „Спасибо“;

8. Я научился не обращать внимания на складку или пятно на рубашке. Личность говорит громче, чем внешность;

9. Я ухожу от людей, которые меня не ценят. Они могут не знать моей ценности, но я знаю;

10. Я сохраняю хладнокровие, когда кто-то играет грязно, чтобы обогнать меня в „крысиных бегах“. Я не крыса и не принадлежу ни к какой расе;

11. Я учусь не смущаться своих эмоций. Мои эмоции делают меня человечком;