ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (835-й день) | В результате взрыва в аннексированном Луганске пострадали 43 человека, среди них 5 детей. Погибли 4 человека

Президент Франции Эммануэль Макрон во время недавнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предложил отправить в Украину западных инструкторов для обучения войск в зоне боевых действий Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

FT отмечает, что Украина, заявившая о намерении вступить в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ, пока очень быстро проходит необходимые для этого этапы. В отличие, например, от некоторых балканских стран, у которых на это уходили годы.

Первый раунд переговоров, по данным источников издания, Бельгия, председательствующая в данный момент в ЕС, хочет провести уже 25 июня.

Также Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдовой, но не с Грузией, где недавно был принят вызвавший протеста закон об „иноагентах“.

Венгрия, как ожидается, будет возражать против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, в частности, ссылаясь на ситуацию с соблюдением прав венгерского меньшинства.

Еврокомиссия, пишет FT, хочет таким образом выразить, в первую очередь, поддержку Украине и спешит озвучить рекомендации и начать переговоры с Киевом до того, как председательство в ЕС 1 июля перейдет к Венгрии.

По словам собеседников издания, 7 июня Еврокомиссия собирается объявить, что Украина уже соответствует критериям, касающимся антикоррупционных мер, ограничений на политическое лоббирование, правил декларирования имущества чиновников и защиты языков национальных меньшинств.

Европейская комиссия намерена рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС , пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждения.

Как утверждает российское военное ведомство, дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 11 дронов над аннексированным Крымским полуостровом, восемь дронов — над акваторией Азовского моря, шесть беспилотников — над территорией Краснодарского края, два — над Белгородской областью, еще один — над Ростовской областью.

Минобороны РФ заявило , что в ночь на 7 июня отразило несколько воздушных атак ВСУ, сбив в общей сложности 28 беспилотников

В машине находилась семья из трех человек — муж с женой и их взрослая дочь. Мужчина получил множественные осколочные ранения и переломы, у его жены — осколочные ранения лица и грудной клетки. Их дочь погибла на месте от полученных ранений.

Это частично подтверждает и американский „Институт изучения войны“. По его данным, российские войска силами до взвода продвинулись к северо-западу от Ивановки.Село расположено к юго-востоку от Купянска возле трассы, которая ведет в город.“Российские военные блогеры утверждают, что российские войска также захватили несколько украинских позиций примерно в 1,5 км к югу от Ольшаны (к северо-востоку от Купянска)“, - пишет „Институт“.

Минобороны РФ ранее сообщало, что в ночь на 7 июня сбило в Крыму 11 украинских беспилотников.

Целью атаки стала войсковая часть в селе Мысовоее в Ленинском районе полуострова, рассказали собеседники журналистов. Один российский военнослужащий получил ранения в ходе атаки.

Две радиолокационные станции незначительно повреждены в результате ночной атаки дронов в аннексированном Крыму , сообщает издание „Астра“ со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Также в него войдут ракеты для противовоздушной обороны, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронемашины, прицепы, патрульные катера, строительные материалы и широкий спектр других запасных частей и оборудования.

По словам источников агентства, новый пакет среди прочего включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды и минометные системы.

Об этом, как сообщает АР, президент США Джо Байден должен объявить 7 июня на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Глава Белого дома, по их словам, эту идею не поддержал, выразив обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск любой страны НАТО в место, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.

Минобороны РФ подтвердило , что удар по аннексированному Луганску был нанесен пятью ракетами ATACMS, которые Киеву поставили западные союзники.

Как минимум 22 человека, включая восьмилетнего ребенка, получили ранения в ходе обстрела, заявили в назначенном Россией правительстве ЛНР.

После взрывов в разных частях Луганска начался пожар. Как пишет ТАСС, в результате ракетной атаки повреждены свыше десяти домов и магазинов. По некоторым данным , в одном из домов обрушился подъезд.

Над городом сработала система ПВО, в небе были видны следы пролета ракет. Представители местных властей заявили, что все цели были успешно сбиты. Предположительно, это были ракеты ATACMS.

В своей речи он в частности отверг возможность территориальных уступок России для завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Париж выступил перед Национальным собранием Франции .

На эти цели, преследующие создание еще одного фактора общественного напряжения в Украине, были выделены 15 миллионов долларов, заявляют в разведке.

„Агентство российских чекистов уже получило указания организовать оплачиваемое изготовление и распространение в медиапространстве Украины и западных государств соответствующих материалов. Речь идет о ряде статей и фильмов, в которых, в частности, планируют раскрыть данные сотрудников ГУР МО Украины, задействованных в координации боевой работы специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины“, — говорится в пресс-релизе ГУР.

Минобороны РФ тем временем отчиталось о пресеченной атаке ВСУ в Белгородской области. По утверждению ведомства, около 10:00 7 июня дежурные средства ПВО сбили над регионом украинскую управляемую ракету „Нептун-МД“.

Там находятся аэродром, авиаремонтный завод, казарма бывшего военного училища, а также проходит трасса к российской границе, по которой российская армия перевозит грузы, оружие и личный состав.

Законный глава военной администрации Луганской области Артем Лысогор заявил , что взрывы в оккупированном Луганске произошли в районе Острая Могила

Также, отмечают СМИ, Байден впервые принес публичные извинения за задержку с поставками вооружений Киеву.

Как и ожидалось, президент США объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 225 миллионов долларов.

„Благодарны за положительную оценку нашего евроинтеграционного прогресса, — написал он. — Украинский народ ежедневно борется за право быть в кругу европейской семьи в войне против российского агрессора“.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил , что Киев ожидает, что переговоры начнутся уже в июне.

Там отметили, что пункт начала переговоров с этими государствами был включен в повестку встречи послов стран ЕС.

Украина и Молдова выполнили все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, объявили в Еврокомиссии

Накануне Лысак сообщал , что при обстреле Никополя получили ранения женщины 70 и 61 года.

По утверждению российских военных, подъезд дома на улице Ватутина обрушился после ракетной атаки ВСУ.

По данным местного минздрава, также пострадали 43 человека, в том числе четверо детей.

В результате обрушения подъезда пятиэтажного дома в Луганске погибло четыре человека, сообщили назначенные Россией власти аннексированной ЛНР.

Местные власти, назначенные Россией, утверждали, что в городе повреждены более десяти зданий и сооружений, в том числе две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.

Четыре ракеты удалось сбить средствам ПВО, пятая поразила два многоквартирных дома, заявили в ведомстве.

Путин в ответ на вопрос о возможности ядерной эскалации сказал, что Россия „никогда не начинала эту риторику“ и „не бряцает ядерным оружием“. Он напомнил, что у РФ есть ядерная доктрина и там написано, в каких случаях используется ядерное оружие. По его словам, он не считает, что наступил указанный в доктрине случай использования ядерного оружия. Однако Путин не исключил, что этот документ может быть изменен.

Он в очередной раз сказал, что власти Украины утратили легитимность. При этом, по его словам, вести с ними переговоры все равно можно, но на условиях РФ.

Путин , который участвует в пленарной сессии ПМЭФ, заявил, что Россия добьется победы в Украине, но не будет „со всеми воевать“

Телеканал Минобороны РФ „Звезда“ сообщает , что Винатье заявил в суде, что „старался защищать и отстаивать интересы России“, а также стремился донести до мира, „как все есть на самом деле“. Канал подтвердил, что задержанный — советник швейцарского Центра гуманитарного диалога.

Он, как утверждает ТАСС, признал вину в нарушении правил работы „иноагента“ и сборе данных о военной деятельности РФ.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Задержанного накануне политолога из Франции Лорана Винатье по делу о нарушении правил деятельности „иноагента“ и сборе данных о военной деятельности РФ, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

KNDS производит артиллерийские системы и боевые танки, а также самоходные артиллерийские установки Caesar, которые используют ВСУ.

Первый документ касается создания дочерней компании KNDS в Украине — центра технического обслуживания САУ Caesar, во втором говорится о 3D-печати запасных частей.

Французско-немецкий концерн KNDS и украинская компания ENMEK подписали в Париже в присутствии Владимира Зеленского две декларации о намерениях , сообщает BFM TV.

В Полтавском районе зафиксировано попадание в частный дом. Из-под завалов разрушенного здания спасли местную жительницу. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как обратила внимание „Русская служба Би-би-си“, то же самое говорили в ведомстве более года назад.

Минобороны РФ объявило на сегодняшнем брифинге, что захватило населенный пункт Парасковиевка в Донецкой области

Кроме того, Путин попросил лишний раз не упоминать всуе о возможности ядерных ударов, в ответ на вопросы модератора сессии Сергея Караганова, который несколько раз возвращался к теме применения ядерного оружия.

Караганов — политолог, в прошлом году предложивший нанести „превентивный ядерный удар по Европе“.

На вопрос о том, нужна ли России мобилизация для быстрого разгрома противника в Украине, Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию нет. По его словам, в армии России достаточно добровольцев и контрактников.

Путина также отметил, что если Россия хочет достичь целей в Украине максимально быстро, то нынешнего контингента недостаточно. Однако, отметил президент, у российской армии другая тактика, она „выдавливает“ украинскую армию.

Напомним, что мобилизация, начавшаяся в России осенью 2022 года, все еще не завершена.

Райффайзенбанк, российская дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), ужесточит политику по выдаче кредитов и снизит процент одобрения заявок из-за предписания Европейского центрального банка в адрес материнской компании

В сообщении пресс-службы компании отмечается, что Райффайзен вынужден снизить объемы кредитования из-за предписания ЕЦБ к RBI по сокращению кредитного портфеля в России.

„На практике это значит, что в ближайшие месяцы кредитная политика ужесточится и процент одобрений существенно снизится, однако речи о полной остановке кредитования нет. Мы делаем все, что зависит от нас, чтобы сохранить доступность этого финансового продукта для наших клиентов“, — заявили в банке.