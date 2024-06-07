ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (835-й день) | В результате взрыва в аннексированном Луганске пострадали 43 человека, среди них 5 детей. Погибли 4 человека
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Минобороны РФ заявило, что в ночь на 7 июня отразило несколько воздушных атак ВСУ, сбив в общей сложности 28 беспилотников
Как утверждает российское военное ведомство, дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 11 дронов над аннексированным Крымским полуостровом, восемь дронов — над акваторией Азовского моря, шесть беспилотников — над территорией Краснодарского края, два — над Белгородской областью, еще один — над Ростовской областью.
Европейская комиссия намерена рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждения.
По словам собеседников издания, 7 июня Еврокомиссия собирается объявить, что Украина уже соответствует критериям, касающимся антикоррупционных мер, ограничений на политическое лоббирование, правил декларирования имущества чиновников и защиты языков национальных меньшинств.
Еврокомиссия, пишет FT, хочет таким образом выразить, в первую очередь, поддержку Украине и спешит озвучить рекомендации и начать переговоры с Киевом до того, как председательство в ЕС 1 июля перейдет к Венгрии.
Венгрия, как ожидается, будет возражать против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, в частности, ссылаясь на ситуацию с соблюдением прав венгерского меньшинства.
Также Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдовой, но не с Грузией, где недавно был принят вызвавший протеста закон об „иноагентах“.
Первый раунд переговоров, по данным источников издания, Бельгия, председательствующая в данный момент в ЕС, хочет провести уже 25 июня.
FT отмечает, что Украина, заявившая о намерении вступить в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ, пока очень быстро проходит необходимые для этого этапы. В отличие, например, от некоторых балканских стран, у которых на это уходили годы.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время недавнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предложил отправить в Украину западных инструкторов для обучения войск в зоне боевых действий Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Глава Белого дома, по их словам, эту идею не поддержал, выразив обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск любой страны НАТО в место, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.
США передадут Украине новый пакет военной помощи на 225 миллионов долларов
Об этом, как сообщает АР, президент США Джо Байден должен объявить 7 июня на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.
По словам источников агентства, новый пакет среди прочего включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды и минометные системы.
Также в него войдут ракеты для противовоздушной обороны, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронемашины, прицепы, патрульные катера, строительные материалы и широкий спектр других запасных частей и оборудования.
Две радиолокационные станции незначительно повреждены в результате ночной атаки дронов в аннексированном Крыму, сообщает издание „Астра“ со ссылкой на источники в экстренных службах региона.
Целью атаки стала войсковая часть в селе Мысовоее в Ленинском районе полуострова, рассказали собеседники журналистов. Один российский военнослужащий получил ранения в ходе атаки.
Минобороны РФ ранее сообщало, что в ночь на 7 июня сбило в Крыму 11 украинских беспилотников.
Российские войска захватили Ивановку на Купянском направлении, сообщает военный паблик Deep State.
Это частично подтверждает и американский „Институт изучения войны“. По его данным, российские войска силами до взвода продвинулись к северо-западу от Ивановки.Село расположено к юго-востоку от Купянска возле трассы, которая ведет в город.“Российские военные блогеры утверждают, что российские войска также захватили несколько украинских позиций примерно в 1,5 км к югу от Ольшаны (к северо-востоку от Купянска)“, - пишет „Институт“.
Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль в селе Новопетровка Валуйского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В машине находилась семья из трех человек — муж с женой и их взрослая дочь. Мужчина получил множественные осколочные ранения и переломы, у его жены — осколочные ранения лица и грудной клетки. Их дочь погибла на месте от полученных ранений.
„Выражаю искренние соболезнования родителям, родным и близким погибшей“, — написал глава региона в телеграме.
Минобороны РФ тем временем отчиталось о пресеченной атаке ВСУ в Белгородской области. По утверждению ведомства, около 10:00 7 июня дежурные средства ПВО сбили над регионом украинскую управляемую ракету „Нептун-МД“.
Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что российские спецслужбы готовят очередную информационно-психологическую операцию, направленную на дискредитацию украинского военного руководства
„Агентство российских чекистов уже получило указания организовать оплачиваемое изготовление и распространение в медиапространстве Украины и западных государств соответствующих материалов. Речь идет о ряде статей и фильмов, в которых, в частности, планируют раскрыть данные сотрудников ГУР МО Украины, задействованных в координации боевой работы специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины“, — говорится в пресс-релизе ГУР.
На эти цели, преследующие создание еще одного фактора общественного напряжения в Украине, были выделены 15 миллионов долларов, заявляют в разведке.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Париж выступил перед Национальным собранием Франции.
В своей речи он в частности отверг возможность территориальных уступок России для завершения войны.
Серия взрывов произошла около 11 утра в аннексированном Луганске, сообщил корреспондент ТАСС.
Над городом сработала система ПВО, в небе были видны следы пролета ракет. Представители местных властей заявили, что все цели были успешно сбиты. Предположительно, это были ракеты ATACMS.
После взрывов в разных частях Луганска начался пожар. Как пишет ТАСС, в результате ракетной атаки повреждены свыше десяти домов и магазинов. По некоторым данным, в одном из домов обрушился подъезд.
Как минимум 22 человека, включая восьмилетнего ребенка, получили ранения в ходе обстрела, заявили в назначенном Россией правительстве ЛНР.
Минобороны РФ подтвердило, что удар по аннексированному Луганску был нанесен пятью ракетами ATACMS, которые Киеву поставили западные союзники.
Четыре ракеты удалось сбить средствам ПВО, пятая поразила два многоквартирных дома, заявили в ведомстве.
Местные власти, назначенные Россией, утверждали, что в городе повреждены более десяти зданий и сооружений, в том числе две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.
В результате обрушения подъезда пятиэтажного дома в Луганске погибло четыре человека, сообщили назначенные Россией власти аннексированной ЛНР.
По данным местного минздрава, также пострадали 43 человека, в том числе четверо детей.
По утверждению российских военных, подъезд дома на улице Ватутина обрушился после ракетной атаки ВСУ.
Российские войска нанесли артиллерийский удар по Никополю, сообщает глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
В результате погибла 71-летняя местная жительница. Чиновник выразил соболезнования родным погибшей.
Накануне Лысак сообщал, что при обстреле Никополя получили ранения женщины 70 и 61 года.
Украина и Молдова выполнили все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, объявили в Еврокомиссии
Там отметили, что пункт начала переговоров с этими государствами был включен в повестку встречи послов стран ЕС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев ожидает, что переговоры начнутся уже в июне.
„Благодарны за положительную оценку нашего евроинтеграционного прогресса, — написал он. — Украинский народ ежедневно борется за право быть в кругу европейской семьи в войне против российского агрессора“.
Джо Байден и Владимир Зеленский провели переговоры в Париже
Как и ожидалось, президент США объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 225 миллионов долларов.
Также, отмечают СМИ, Байден впервые принес публичные извинения за задержку с поставками вооружений Киеву.
Законный глава военной администрации Луганской области Артем Лысогор заявил, что взрывы в оккупированном Луганске произошли в районе Острая Могила
Там находятся аэродром, авиаремонтный завод, казарма бывшего военного училища, а также проходит трасса к российской границе, по которой российская армия перевозит грузы, оружие и личный состав.
Минобороны РФ объявило на сегодняшнем брифинге, что захватило населенный пункт Парасковиевка в Донецкой области
Как обратила внимание „Русская служба Би-би-си“, то же самое говорили в ведомстве более года назад.
Росийские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Полтавской области, заявил глава местной военной администрации Филип Пронин.
В Полтавском районе зафиксировано попадание в частный дом. Из-под завалов разрушенного здания спасли местную жительницу. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Французско-немецкий концерн KNDS и украинская компания ENMEK подписали в Париже в присутствии Владимира Зеленского две декларации о намерениях, сообщает BFM TV.
Первый документ касается создания дочерней компании KNDS в Украине — центра технического обслуживания САУ Caesar, во втором говорится о 3D-печати запасных частей.
Также стороны формализовали контракт о передаче Украине лицензионного производства снарядов калибра 155 мм.
KNDS производит артиллерийские системы и боевые танки, а также самоходные артиллерийские установки Caesar, которые используют ВСУ.
Замоскворецкий суд Москвы арестовал Задержанного накануне политолога из Франции Лорана Винатье по делу о нарушении правил деятельности „иноагента“ и сборе данных о военной деятельности РФ, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Он, как утверждает ТАСС, признал вину в нарушении правил работы „иноагента“ и сборе данных о военной деятельности РФ.
Телеканал Минобороны РФ „Звезда“ сообщает, что Винатье заявил в суде, что „старался защищать и отстаивать интересы России“, а также стремился донести до мира, „как все есть на самом деле“. Канал подтвердил, что задержанный — советник швейцарского Центра гуманитарного диалога.
Он в очередной раз сказал, что власти Украины утратили легитимность. При этом, по его словам, вести с ними переговоры все равно можно, но на условиях РФ.
Путин в ответ на вопрос о возможности ядерной эскалации сказал, что Россия „никогда не начинала эту риторику“ и „не бряцает ядерным оружием“. Он напомнил, что у РФ есть ядерная доктрина и там написано, в каких случаях используется ядерное оружие. По его словам, он не считает, что наступил указанный в доктрине случай использования ядерного оружия. Однако Путин не исключил, что этот документ может быть изменен.
Кроме того, Путин попросил лишний раз не упоминать всуе о возможности ядерных ударов, в ответ на вопросы модератора сессии Сергея Караганова, который несколько раз возвращался к теме применения ядерного оружия.
Караганов — политолог, в прошлом году предложивший нанести „превентивный ядерный удар по Европе“.
На вопрос о том, нужна ли России мобилизация для быстрого разгрома противника в Украине, Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию нет. По его словам, в армии России достаточно добровольцев и контрактников.
Путина также отметил, что если Россия хочет достичь целей в Украине максимально быстро, то нынешнего контингента недостаточно. Однако, отметил президент, у российской армии другая тактика, она „выдавливает“ украинскую армию.
Напомним, что мобилизация, начавшаяся в России осенью 2022 года, все еще не завершена.
Райффайзенбанк, российская дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), ужесточит политику по выдаче кредитов и снизит процент одобрения заявок из-за предписания Европейского центрального банка в адрес материнской компании
В сообщении пресс-службы компании отмечается, что Райффайзен вынужден снизить объемы кредитования из-за предписания ЕЦБ к RBI по сокращению кредитного портфеля в России.
„На практике это значит, что в ближайшие месяцы кредитная политика ужесточится и процент одобрений существенно снизится, однако речи о полной остановке кредитования нет. Мы делаем все, что зависит от нас, чтобы сохранить доступность этого финансового продукта для наших клиентов“, — заявили в банке.