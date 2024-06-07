Джо Байден извинился перед Владимиром Зеленским за паузу в поставках оружия

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Париже в пятницу, 7 июня, извинился перед украинским лидером за многомесячную паузу в поставках оружия для Киева. „Эта проблема решена. Я заверяю вас, что Соединенные Штаты будут стоять на вашей стороне. Мы полностью привержены этому“, - цитирует Байдена агентство dpa.

Кроме того, в ходе разговора с Зеленским, который прошел в рамках празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, американский лидер анонсировал новый пакет помощи Украине в размере 225 млн долларов.

Задержка военной помощи Украине Конгрессом США

По данным Пентагона, с начала войны Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на общую сумму более 51 млрд долларов. Однако в начале 2024 года из-за внутриполитических разногласий демократов и республиканцев в США поставки американского оружия Украине были приостановлены на несколько месяцев.

В апреле Байден подписал одобренные обеими палатами Конгресса многомиллиардные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. Общий объем помощи составляет 95 миллиардов долларов (чуть менее 89 миллиардов евро). 61 миллиард долларов из этой суммы предназначен для Украины.

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