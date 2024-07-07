Фальшивые личности и неизвестное число жертв. Мошенник из Нарвы, выдававший себя за юриста и адвоката, годами выманивал деньги у попавших в беду людей

Два года назад в июне Мария поняла, что сыта по горло. За полтора месяца до этого она наняла юриста, чтобы разобраться со строительной компанией, которая взяла у Марии и ее мужа первый взнос на строительство дачи в Нарва-Йыэсуу, но так и не приступила к работе.