Эстонский Экспресс
07.07.2024, 12:35

Фальшивые личности и неизвестное число жертв. Мошенник из Нарвы, выдававший себя за юриста и адвоката, годами выманивал деньги у попавших в беду людей

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КОВАРНЫЙ ОБМАНЩИК: 52-летний образцовый семьянин, используя подельные имена, обманул неизвестное количество клиентов. Мошенничество планировалось настолько тщательно, что иногда напоминало работу на полную ставку.
КОВАРНЫЙ ОБМАНЩИК: 52-летний образцовый семьянин, используя подельные имена, обманул неизвестное количество клиентов. Мошенничество планировалось настолько тщательно, что иногда напоминало работу на полную ставку.
ФОТО: Karl Erik Leik | Delfi Meedia | Kollaaž

В период с 2019 по 2022 год липовый юрист, использовавший как минимум пять фальшивых имен, обманул неизвестное количество клиентов, пишет Eesti Ekspress. Он изменял названия компаний, подделывал документы и пользовался только открытыми сетями Wi-Fi. Все для того, чтобы скрыть следы мошенничества.

Два года назад в июне Мария поняла, что сыта по горло. За полтора месяца до этого она наняла юриста, чтобы разобраться со строительной компанией, которая взяла у Марии и ее мужа первый взнос на строительство дачи в Нарва-Йыэсуу, но так и не приступила к работе.

К сожалению, юрист, как и строители, оказался человеком слова, но не дела — он взял предоплату, но не сделал никакой существенной или полезной работы.

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