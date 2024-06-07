ВИДЕО | Медведь совершает набеги на дома жителей Харьюмаа

Жительница деревни Саула Сийри Карьюс рассказала, что медведь подошел к ее дому и копошился у мусорных баков и на газоне. „Медведь ворошился здесь около 20 минут, пока не включился один из прожекторов на доме. Тогда, я думаю, он испугался яркого света и удрал. Помимо помоек, медведь также возился в темноте кустах“, - объяснила Сийри Эстонскому обществу охотников.

Общество охотников добавляет, что сообщения о животном также поступили из деревни Арувалла. Вероятно, это тот же самый медведь, который несколько дней назад устроил набег на мусорные баки в деревне Саула. По словам Сийри, медведь сначала побывал во дворе у соседей за рощей в ту же ночь (5 июня), прежде чем добраться до них.

Местным охотникам также сообщили, что в деревнях Вайдасоо и Урвасте появились медведи. Несколько человек даже попросили у охотников совета, как отпугнуть медведей от мусорных баков и пчелиных ульев. Охотники с радостью поделились с жителями своими советами и опытом и будут следить за активностью медведей.

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