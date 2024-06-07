ГРАФИКИ | Последний опрос: наконец, хорошие новости для Рихо Терраса, но плохие - для Партии реформ

Опрос, проведенный MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi и Norstat 4–6 июня показывает, что первое и второе место займут социал-демократы и Isamaa соответственно, при этом разница между двумя партиями составляет всего 0,7%. Таким образом, обе партии получат по два мандата.

Партия реформ и EKRE отстают от Isamaa на 4,1% и 4,2% соответственно. В то же время опросы склонны переоценивать поддержку EKRE, однако, по мнению их авторов, результаты рассматриваемого опроса были соответствующим образом скорректированы.

Опросы также склонны переоценивать поддержку Центристской партии. Если авторы исследования внесли правильные поправки, то можно предположить, что Центристская партия все равно получит один мандат, хотя от потери места в Европарламенте их отделяет всего несколько тысяч голосов, если опираться на количество избирателей в 2019 году (332 104).

Как определяются результаты опроса? В предвыборных опросах для списка каждой партии подсчитываются сопоставимые цифры. Первое сопоставимое число - количество голосов, полученных каждым списком. Второе представляет собой то же количество полученных голосов, разделенное на два. Третье — количество полученных голосов, поделенное на три, и т. д. Все эти сопоставимые числа ставятся в так называемое соревнование друг с другом, и согласно этому становится ясно, какой список сколько мест получит.

Во всех опросах до сих пор самым популярным кандидатом была Марина Кальюранд. То же самое и сейчас, но примечательно, ей на пятки наступает Яак Мадисон, уступая Кальюранд всего 0,6%. Взлет его рейтинга – это главное, что, согласно этому опросу, дало EKRE надежду на второй мандат. Награду получит председатель и первый номер партии Мартин Хельме.

В списке Isamaa в этом опросе Рихо Террас победил Юри Ратаса. Результаты двух других крупнейших опросных компаний показывали, что Ратас является самым популярным по набору голосов в своей партии, а попадание в ЕП Терраса полностью исключено. Урмас Рейнсалу, рейтинг которого недавно поднялся в других опросах, в текущем опросе отстает от Ратаса на 1,4%. Хотя его поддержка сильна, ни одно исследование еще не показало, что у него есть шанс.

Помимо борьбы Isamaa за тройку лидеров, мы по-прежнему внимательно следим за борьбой между Ханно Певкуром и Марко Михкельсоном, идущим по списку Партии реформ. В текущем опросе поддержка Певкура составляет 2,3%, а Михкельсона – на 0,5% меньше.