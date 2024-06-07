ФОТО | В Луганске после обстрела обрушился подъезд многоэтажного дома. Четыре человека погибли

По его словам, по городу выступили не менее шести ракет, предположительно, ATACMS. Пасечник заявил, что большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО. ТАСС пишет, что взрывы в городе произошли в интервале с 11:03 до 11:10 по московскому времени.

Как пишет „Медуза“, первоначально сообщалось, что в результате удара пострадали 22 человека, в том числе двое детей в возрасте 8 и 16 лет. Глава региона также уточнял, что люди оказались под завалами. Позднее в МЧС заявили, что четыре человека погибли, а семерых удалось спасти из-под завалов.

Местные власти утверждают, что в результате обстрела более десяти зданий и сооружений получили повреждения, в том числе две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.

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