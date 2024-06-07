Правительство Швеции одобрило участие страны в патрулировании воздушного пространства стран Балтии

Это решение было принято сегодня, ровно через три месяца после того, как Швеция стала членом НАТО. Об этом на пресс-конференции на военной базе Берг в Ханинге объявили премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает SVT Nyheter.

Миссию НАТО по защите воздушного пространства будет выполнять в основном авиафлотилия Блекинге F 17, базирующаяся в Южной Швеции недалеко от Роннебю.

Самолеты будет обеспечивать охрану воздушного пространства в основном над Балтийским морем.

Швеции может отправить вооруженные силы за границу только в том случае, если это одобрит парламент. По мнению правительства, для принятого сегодня, 7 июня, решения такого согласия не требовалось.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.