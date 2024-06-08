Футболист сборной Эстонии: на тренировке с Лукаку и Дибалой казалось, что они с другой планеты

Полузащитник, который в сентябре еще выступал за молодежную сборную (U21), в октябре получил приглашение от Томаса Хэберли в основную сборную страны. Веткал вышел тогда на замену во втором тайме матча с Азербайджаном при счете 0:2, после чего сразу же привнес в игру энергию и остроту. В следующем матче с Таиландом тогда еще 19-летний игрок вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей.

Веткал признался, что он не испытал проблем во время перехода из молодежной сборной во взрослую. „Я играю в Примавере (молодежный чемпионат Италии), но у меня было довольно много тренировок с основной командой, с такими высококлассными игроками, как Ромелу Лукаку и Паоло Дибала. Резкого скачка не было, потому что мы тренируемся для того, чтобы быть готовыми к таким моментам“, — сказал полузащитник, у которого осталось два года по контракту с итальянским грандом.