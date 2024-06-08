Мартин Веткал
Мартин Веткал
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia
Футбол
08.06.2024, 12:55

Футболист сборной Эстонии: на тренировке с Лукаку и Дибалой казалось, что они с другой планеты

 

Во вторник состоялся прощальный матч в сборной для Константина Васильева и уже бывшего главного тренера Томас Хэберли, при котором в команде дебютировал Мартин Веткал (20). Корреспондент RusDelfi поговорил с юным футболистом, который уже несколько лет выступает в молодежной структуре итальянской „Ромы“.

Полузащитник, который в сентябре еще выступал за молодежную сборную (U21), в октябре получил приглашение от Томаса Хэберли в основную сборную страны. Веткал вышел тогда на замену во втором тайме матча с Азербайджаном при счете 0:2, после чего сразу же привнес в игру энергию и остроту. В следующем матче с Таиландом тогда еще 19-летний игрок вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей.

Веткал признался, что он не испытал проблем во время перехода из молодежной сборной во взрослую. „Я играю в Примавере (молодежный чемпионат Италии), но у меня было довольно много тренировок с основной командой, с такими высококлассными игроками, как Ромелу Лукаку и Паоло Дибала. Резкого скачка не было, потому что мы тренируемся для того, чтобы быть готовыми к таким моментам“, — сказал полузащитник, у которого осталось два года по контракту с итальянским грандом.

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