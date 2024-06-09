DELFI В УКРАИНЕ | Боец ВСУ: это не война украинцев против русских. Цель Украины — уничтожить российскую идеологию

Военнослужащий ВСУ Эдуард Латынин (28) с позывным Феликс воюет с 2017 года. Он уверен, что нынешняя война - это не война украинцев против русских, а война двух идеологий и цель Украины - уничтожить российскую идеологию. Исходя из своего опыта он говорит, что на войне есть три вида смерти. При этом Латынин отмечает, что война 2022 года отличается от войны 2023 года, которая в свою очередь отличается от той, что идет прямо сейчас.