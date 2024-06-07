Южная Корея: сотрудники Samsung устроили забастовку впервые в истории компании

Забастовка происходит в то время, когда Samsung Electronics борется за доминирующие позиции среди других технологических компаний по производству чипов памяти — важнейшего компонента передовых систем искусственного интеллекта.

Национальный профсоюз Samsung Electronics (NSEU), в котором состоят 28 тысяч членов (это пятая часть всех работников компании), заявил, что сотрудники компании в Сеуле не выйдут на работу на один день — в пятницу 7 июня, которая выпадает между государственным праздником в четверг и выходными.

Представители профсоюза заявили, что несколько раундов переговоров о повышении зарплаты и премиях с руководством технологического гиганта сорвались.

„Цель сегодняшней забастовки — провести конструктивный разговор с руководством“, — заявил Reuters официальный представитель NSEU Ли Хен Кук.

Samsung Electronics заявила, что забастовка не повлияла на производство и деловую активность компании.

„Мы искренне сотрудничали с профсоюзом и продолжим переговоры с ним“, — цитирует Reuters представителя компании.

По словам аналитиков, с которыми поговорило агентство Reuters, забастовка вряд ли мгновенно окажет влияние на производство или поставки полупроводников, однако создаст дополнительное давление на компанию Samsung Electronics, которая стремится к наращиванию влияния в области разработки искусственного интеллекта.

У крупнейшего в мире производителя микросхем было несколько тяжелых лет, напоминает Би-би-си. За историческим дефицитом компьютерных чипов во время пандемии коронавируса последовало падение спроса на них в прошлом году: потребительский аппетит на электронику оставался слабым из-за глобальной экономической неопределенности.

Однако благодаря буму искусственного интеллекта дела компании пошли на поправку.

В апреле Samsung представила свой чип памяти LPDDR5X DRAM для искусственного интеллекта, созданный по 12-нанометровой техпроцессу и обеспечивающий передачу информации со скоростью 10,7 гигабит в секунду.