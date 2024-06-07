Что стоит за трагедией? На трассе в Пярну оборвалась жизнь опытного латвийского мотогонщика

Неприметная канава

Как рассказала жена спортсмена Аннеле, в эстонской полиции устно уже подтвердили, что не будут возбуждать дело, поскольку авария произошла на трассе, а не в дорожном движении. Аннеле уверена, что ничего не случилось бы, если бы в том месте, где Юрис съехал с трассы из-за небольшой ошибки, не было бы канавы. Это был шестой поворот трассы. Свернув с дороги, Юрис ехал по траве. Именно в этом месте за траекторией трассы находилась канава, которую он не заметил. Об этом сообщает rus.delfi.lv.