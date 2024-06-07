07.06.2024, 14:15
Что стоит за трагедией? На трассе в Пярну оборвалась жизнь опытного латвийского мотогонщика
ФОТО: | Rus.delfi.lv
Дочери погибшего на Пярнусской трассе мотогонщика Юриса Апиниса на днях исполнится три года. Она пока не может осознать, что случилось. Но чем дольше девочка не видит папу, тем чаще задает вопросы. Профессионального мотогонщика будут провожать в последний путь в субботу в Мадоне. Что же произошло на эстонской трассе Porsche ring в минувшие выходные и привело к гибели 39-летнего спортсмена? И какой урок из произошедшего можно извлечь для защиты любителей этого рискованного вида спорта?