08.06.2024, 10:35
ФОТО | Аиста, попавшего в хранилище для органических удобрений, вызволили спасатели(3)
Местные жители попытались спасти аиста, но не смогли добраться до дна резервуара, глубна которого составляет около четырех метров. Пришедшие на помощь спасатели, воспользовавшись раздвижной лестницей и сачком для ловли животных, вызволили птицу из плена.
Аист не пострадал, спасатели окатили его водой, чтобы смыть удоьбрения, и отвезли на дальнее поле.
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