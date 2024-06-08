Звери
08.06.2024, 10:35

ФОТО | Аиста, попавшего в хранилище для органических удобрений, вызволили спасатели

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Белый аист, оказавшийся в специальной лагуне для удобрений.
Белый аист, оказавшийся в специальной лагуне для удобрений.
ФОТО: Päästeamet

6 июня в 19.14 спасателей вызвали в расположенную в волости Пыхья-Пярнумаа деревню Ваки. Белый аист, оказавшийся в большом хранилище для жидких органических удобрений, не мог выбраться из него самостоятельно, пишет издание Maaleht.

Местные жители попытались спасти аиста, но не смогли добраться до дна резервуара, глубна которого составляет около четырех метров. Пришедшие на помощь спасатели, воспользовавшись раздвижной лестницей и сачком для ловли животных, вызволили птицу из плена.

Аист не пострадал, спасатели окатили его водой, чтобы смыть удоьбрения, и отвезли на дальнее поле.

Kure päästeoperatsioon.

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