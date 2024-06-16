8 миллионов жилых домов подключат к централизованному отоплению в Европе, включая Эстонию

К 2030 году в Европе к централизованного отоплению - преимущественно вместо газа - подключат 8 миллионов жилых домов. В том числе 2,8 миллиона во Франции и 1,8 миллиона в Германии. Это большой вызов для инженеров и строителей! Из каких же источников планируют начать отопление зданий? Наибольший потенциал имеет остаточное тепло - включая остаточное тепло от канализации, серверных парков, метро, производств, а также от производства водорода. Скоро увидим это на примере водородной станции Вяо в Таллинне (будет находится на территории энергетического комплекса компании Утилитас) - тепловая энергия, полученное с помощью электролиза, будет обогревать здания Таллинна.

В Эстонии развивается и централизованное охлаждение, но самые большие сети сейчас находятся во Франции и Швеции. Очень емкое развитие централизованного охлаждения намечается в Париже - на данный момент около 800 зданий подключены к данной сети, в ближайшие годы добавят еще 3000. Источником охлаждения, среди прочего, является охлаждение от реки Сены, так что если вы окажетесь в Лувре, вспомните, что музей охлаждается энергией реки.

Есть также положительные новости для девелоперов тепловых сетей - 1/3 от инвестиции в сети уходит на стоимость предизолированных труб, основная составляющая которых - сталь. Если в марте 2022 года (после начала войны в Украине) сталь стоила 1600$ за тонну, то сейчас цена уже 716$. Таким образом, инвестиции в сеть централизованного теплоснабжения должны стать более окупаемыми.

В Эстонии цены на все зоны централизованного теплоснабжения являются открытыми и на сайте Департамента Конкуренции https://www.konkurentsiamet.ee/media/832/download . Теперь и Германия взяла с нас пример (в плане дигитализации) и создала подобную платформу https://waermepreise . - владеющие немецким языком могут теперь сравнить цены на тепло в Эстонии и Германии.