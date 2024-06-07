Суд признал бывшего эстонского марафонца Павла Лоскутова виновным в физическом насилии

Суд принял решение не приводить приговор в исполнение, если Лоскутов не совершит новое преступление в течение годичного испытательного срока.

Суд обязал государство выплатить Павлу Лоскутову компенсацию в размере 400 евро за то, что полицейские незаконно надели на него наручники. Сам Лоскутов должен оплатить процессуальные издержки в размере 2823,01 евро.

Павел Лоскутов обвиняется в том, что в апреле прошлого года он ударил в Валга своего 64-летнего знакомого кулаком по лицу и затылку. Жена потерпевшего просила 54-летнего мужчину прекратить свои действия, однако обвиняемый продолжил нападение на 64-летнего мужчину и неоднократно нанес ему удары по лицу и голове. При этом Лоскутов причинил боль и травмы.

В законную силу решение уездного суда не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Лучший результат в карьере марафонца Павла Лоскутова датируется 2002 годом, когда он занял второе место в марафоне на чемпионате Европы. Лоскутов — восьмикратный чемпион Эстонии в беге на марафонскую дистанцию. Ему до сих пор принадлежит рекорд Эстонии в беге на 42 км 195 м, установленный 7 апреля 2002 года в Париже — 2:08.53. Лоскутов поставил точку в профессиональной карьере в 2010 году.

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