„Мы русские, с нами Бог“. Как в России появились новые ультраправые и чем они отличаются от старых

„Странная помощь“

39-летняя Марина из Нижневартовска узнала о „Русской общине“ от своих знакомых. „Мне рассказали, что они помогают людям, в том числе девушкам, в сложных ситуациях, и что у них есть связи в полиции“, — объясняет она Би-би-си. У девушки были проблемы с ее бывшим молодым человеком, который преследовал ее после расставания, разгромил ее квартиру, стрелял по окнам из травматического оружия, но полиция бездействовала и не реагировала на ее обращения.

В итоге она решилась обратиться к „общинникам“ — нашла канал их местной ячейки в телеграме и написала там, что ей нужна помощь. Это было в декабре 2023 года. Ей быстро ответили в личку и спросили, что ей нужно. Марина хотела, чтобы „общинники“ использовали свои связи в полиции, чтобы заставить ее работать, или чтобы они сами поговорили с ее бывшим и вразумили его.

Фотографию своего бывшего сожителя она им тоже прислала. Увидев темноволосого мужчину с бородой, в „Русской общине“ поинтересовались, какой он национальности. Наполовину русский, наполовину нет, но кто именно, не помнит точно, честно ответила им Марина. „Я знала, что они очень жестко относятся к национальностям… Они против них, так скажем“.

Она не знает, что именно побудило „общинников“ согласиться ей помочь — сама ситуация или решающую роль все же сыграла национальность ее бывшего сожителя. Но в итоге пять человек — „молодые парни, лет 30“ — подъехали на машине к ее дому, чтобы поговорить с ней лично.

Марина рассказала им, что познакомилась со своим бывшим молодым человеком, Максимом, по интернету. У них быстро закрутился роман, и он переехал в ее квартиру, где она жила со своими детьми от первого брака. Потом Максим стал меняться — запретил Марине общаться с друзьями и сидеть в соцсетях, стал поднимать на нее руку: „Бил по лицу, пинал ногами, швырялся предметами“. Через несколько месяцев после начала отношений Марина поняла, что беременна, и в тайне от Максима сделала аборт — „поняла, что у меня нет другого выбора“.